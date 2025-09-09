¡Orgullo nacional! El pan con chicharrón impulsa la gastronomía peruana en el mundo

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si el emblemático sándwich de "pan con chicharrón", que participa actualmente en el Mundial de Desayunos, iniciativa del reconocido streamer Ibai Llanos, resultara ganador, no haría más que reafirmar el excelente momento que atraviesa la gastronomía peruana a nivel mundial. Así lo afirmó David Chacón Chacón, director de la Escuela de Administración de la Gastronomía de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Chacón destacó: "Hoy el Perú no solo compite en un Mundial de Desayunos; hoy el Perú demuestra al mundo que nuestra gastronomía es identidad, pasión y unión. Esta clasificación no solo celebra un plato delicioso, sino que también representa un reconocimiento a la riqueza y diversidad de nuestra cocina. Que un desayuno tan representativo como el pan con chicharrón haya llegado a la final demuestra que es más que un alimento: es un símbolo de identidad cultural y orgullo nacional".

"El pan con chicharrón, tan sencillo y tan nuestro, nos recuerda que lo cotidiano también puede ser extraordinario. Que un desayuno hecho con tradición familiar y cariño popular esté hoy en una final mundial es una muestra de que la fuerza del Perú está en su gente, en su cultura y en su capacidad de compartir lo mejor de nosotros con el mundo. Este no es solo un voto por un plato, es un voto por el orgullo de ser peruanos. ¡Vamos con fe, porque el sabor del Perú siempre sabe a victoria!", añadió.

"Perú logró casi 10 millones de votos en la semifinal contra Chile, y el torneo en general superó los 28 millones de interacciones. Es impresionante, porque refleja no solo el apoyo a nuestra gastronomía, sino también una muestra de unión social. La gente se organizó: desde influencers hasta familias, todos sintieron que valía la pena defender nuestro desayuno", sostuvo el director de la Escuela de Administración de la Gastronomía.

Escuela Profesional de Administración de la Gastronomía

El Mg. David Chacón, director de la Escuela Profesional de Administración de la Gastronomía, destacó que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), como Decana de América, es plenamente consciente del reconocimiento internacional que ha alcanzado la gastronomía peruana, así como de la necesidad de formar profesionales altamente capacitados en este ámbito.

"Por ello, hemos puesto a disposición de los jóvenes peruanos la carrera de Administración de la Gastronomía, que, sin duda, responderá a las crecientes demandas del sector", puntualizó.

Como parte de su formación profesional, la Escuela Profesional de Administración de la Gastronomía participó activamente en un importante proceso institucional. Un equipo conformado por 14 estudiantes del cuarto ciclo estuvo a cargo de todo el servicio de alimentación y hospitalidad brindado a los evaluadores internacionales del Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).

Esta labor se enmarcó en el proceso de reacreditación de tres de las escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias Administrativas: Administración, Administración de Turismo, y Negocios Internacionales.

La participación de los estudiantes no solo permitió poner en práctica sus conocimientos, sino también demostrar el alto nivel de preparación con el que se forman los futuros profesionales del rubro gastronómico en San Marcos.

¿Qué es el Mundial de Desayunos?

El Mundial de Desayunos es una iniciativa impulsada por Ibai Llanos, que ha capturado la atención de millones de personas alrededor del mundo. En este torneo, platos típicos de diferentes países se enfrentan en votaciones abiertas a través de redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube, donde los usuarios eligen a su favorito.

En esta edición, el Perú ha brillado con su tradicional pan con chicharrón, una deliciosa combinación de chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla, todo servido en un crujiente pan francés. El plato ha acumulado millones de votos desde las primeras rondas y se ha consolidado como uno de los grandes favoritos para llevarse el título.