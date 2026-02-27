Le niegan permiso médico por priorizar reunión con cliente y renuncia en vivo: "No necesito de ustedes"

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Tener un buen ambiente laboral y que se respeten los derechos de los trabajadores es fundamental para mantener la armonía en el trabajo. Sin embargo, parece que esto no ocurrió en una empresa donde a un trabajador le fue denegado un permiso médico por priorizar una reunión con un cliente. El hombre tomó la decisión de renunciar en vivo, generando sorpresa entre sus compañeros.

Le niegan permiso médico por una reunión

El video fue publicado por una joven que decidió exponer el preciso instante en que su jefa le solicitaba a su compañero que cancelara su cita médica, porque debía atender a un cliente que consideraba muy importante, por encima de la salud del trabajador.

"José, necesito que canceles tu cita con el médico que habías agendado para la próxima semana, porque necesitamos que cierres este cliente, que es súper importante", se le escucha decir a la jefa. La reacción de José fue inmediata y cuestionó si solo lo habían llamado para eso.

"Yo les había dicho a ustedes que necesitaba la cita con el médico porque estoy mal", reprochó. Sin embargo, la jefa minimizó su pedido, asegurando que "no es tan importante como salvar este cliente" . Esto desencadenó la ira de José, quien además reprochó que se aprovecharan de él porque es el único que domina dos idiomas.

"Eso no se me reconoce para nada. Lo aprendí por mi propio esfuerzo. Lo pueden hacer ustedes; no entiendo por qué esto tiene que ser así", dijo.

Trabajador renuncia en vivo

Finalmente, la jefa le comunicó que, si decidía tomar su permiso médico, se le descontaría de sus vacaciones. Esta fue la gota que derramó el vaso, ya que inmediatamente José tomó la decisión de renunciar frente a sus demás compañeros en la reunión virtual.

"No tiene ningún sentido. Sabes qué, no se me está pagando bien; tampoco se me paga por saber inglés ni por ser el mejor, ni nada. No me dan ningún bono ni ningún reconocimiento, así que desde hace mucho tiempo he querido decir esto: renuncio. Yo no necesito de ustedes; ustedes necesitan de mí. Busquen a alguien que pueda hacerlo igual que yo y que también cobre igual que yo. Veremos quién sale ganando", explotó.

La decisión de José dejó sorprendidos a todos en la reunión y la jefa no tomó la situación con preocupación, indicando que próximamente encontrarían a alguien mejor que él, dejando así un sinsabor en la sala digital.

El caso se volvió viral en redes sociales y abrió el debate sobre el respeto a los derechos laborales y la salud de los trabajadores. La drástica decisión de José reflejó su hartazgo ante la falta de reconocimiento y empatía, dejando en evidencia tensiones que pueden existir dentro de algunas empresas.