BTS conquista Lima con chullos y una frase de J-Hope: "Aquí es el lugar donde le gusta más a BTS en todo el mundo"

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El estadio San Marcos volvió a teñirse de morado este viernes durante el segundo de los tres conciertos de BTS en Lima. Cerca de 50 mil asistentes se congregaron para cantar y bailar con RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, en una noche que tuvo como protagonistas la conexión con el público peruano y los gestos de cercanía de la banda.

J-Hope emociona a Lima y los integrantes lucen prendas peruanas

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando J-Hope expresó: "Aquí es el lugar donde le gusta más a BTS en todo el mundo". Sus palabras provocaron una ovación entre las ARMY, que respondieron con gritos y aplausos desde las tribunas y la zona de campo.

La emoción aumentó cuando RM, líder de la agrupación , apareció con un chullo , prenda tradicional andina que representa parte de la identidad cultural peruana. El accesorio ya había llamado la atención durante su visita a la huaca Pucllana, en Miraflores.

RM de BTS visita la Huaca Pucllana

A este gesto se sumaron Jimin, quien también lució un chullo, y Jin, que apareció con un gorro de alpaca. Las prendas despertaron el entusiasmo de las seguidoras, que interpretaron el detalle como una muestra de cercanía con la cultura local.

El chullo, tejido tradicionalmente con fibras como la alpaca, la llama, la vicuña o la lana de oveja, es una expresión de la artesanía textil andina. Su presencia en el escenario convirtió estos accesorios en uno de los detalles más comentados de la noche.

J-HOPE DICE QUE PERÚ ES EL PAIS QUE MÁS LES GUSTA BTS, SI HOBI AMAMOS BTS 💜 🐿:ESTE ES EL LUGAR DONDE LES GUSTA MÁS BTS EN EL TODO EL MUNDO https://t.co/nhV4dH2t20 — Estefany 🐍⁷ VIO A BTS (@BANGT4NBEST) October 10, 2026

BTS pide respetar su privacidad y sorprende con canciones

Antes del espectáculo, los asistentes hicieron sentir su apoyo al pedido de RM de no esperar a los integrantes fuera de los hoteles. Mientras agitaban sus ARMY Bomb, los fans corearon: "No vayan al hotel", en respaldo al mensaje que el cantante había publicado en Weverse.

Durante el concierto, RM aclaró que esta solicitud no se limita a Perú, sino que responde a una situación que también ocurre en otros países y regiones del mundo. La petición busca proteger la privacidad y el descanso de los integrantes durante su gira.

ARMY Peru sampe kompak teriak, "JANGAN DATANG KE HOTEL!" sebelum konser bangtan dimulai. kasian bgt mereka yg beneran respect dan sayang sma bangtan harus kya gini bgt grgr oknum egois kya tai 😭💔 https://t.co/cWvyTvXknl — ⋆࣪ ִֶᴍᴇᴡ (@JUNG9795_) October 10, 2026

La interacción en español también marcó la presentación. RM saludó con un "¡Qué tal, Lima, dame un grito!", mientras Jungkook expresó: "Las queremos mucho" y animó al público a superar la energía del primer concierto. Jimin preguntó si lo habían extrañado y aseguró: "Yo también las extrañé. Hay que divertirnos mucho".

Por su parte, V compartió sus expectativas para la noche, SUGA preguntó cómo estaba el público y Jin consultó si tanto BTS como ARMY estaban listos para el espectáculo. J-Hope también destacó el ambiente y exclamó: "¡Vamos!".

Entre las canciones sorpresa figuraron Paldogangsan y We are Bulletproof: The Eternal. El concierto concluyó pasadas las 22:30 horas, con la expectativa puesta en la tercera y última presentación de la banda en Lima, programada para el sábado.

En conclusión, el segundo concierto de BTS combinó música, interacción y referencias a la cultura peruana. Los chullos, las palabras de J-Hope y el llamado a respetar la privacidad de los artistas reforzaron el vínculo con el fandom local, que se prepara para despedir al grupo en su última fecha en el estadio San Marcos.