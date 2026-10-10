ARMY exige respeto por la privacidad de BTS durante su segundo concierto: "No vayan al hotel"

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El respeto por la privacidad de BTS se convirtió en uno de los temas centrales del segundo concierto del grupo en Lima. El viernes 9 de octubre, miles de integrantes de ARMY corearon mensajes de apoyo y pidieron respetar los espacios personales de los artistas, tras los incidentes registrados en los exteriores de su hotel.

ARMY exige respeto por la privacidad de BTS

El concierto en San Marcos vino con llamado de atención incluido. En la previa, miles de fanáticos se organizaron para corear "No vayan al hotel", dejando claro que la seguridad y privacidad de la banda van primero.

ARMY Peru sampe kompak teriak, "JANGAN DATANG KE HOTEL!" sebelum konser bangtan dimulai. kasian bgt mereka yg beneran respect dan sayang sma bangtan harus kya gini bgt grgr oknum egois kya tai 😭💔 https://t.co/cWvyTvXknl October 10, 2026

El pedido no surgió de la nada. La noche del jueves 8 de octubre, luego de un espectáculo de drones en la Costa Verde, cientos de personas se desplazaron hacia los alrededores del hotel donde se alojan los artistas surcoreanos.

La situación generó aglomeraciones, bloqueos en las avenidas cercanas y exceso de ruido. Además, se reportó el uso de luces láser dirigidas hacia las ventanas del edificio, una conducta que generó preocupación por la tranquilidad de los músicos durante su estadía en el país.

RM de BTS pide respeto a sus fans

Ante lo ocurrido, Kim Nam-joon, conocido mundialmente como RM y líder de BTS, recurrió a la plataforma Weverse para dirigirse a sus seguidores. En su mensaje, el cantante manifestó que "no estaban durmiendo bien" y pidió que dejaran de esperarlos en los exteriores de sus alojamientos.

Su llamado no se limitó a Perú. El artista también hizo referencia a Chile, Argentina y Brasil, países que forman parte del recorrido de la gira mundial Arirang.

La publicación del rapero generó una respuesta entre los seguidores peruanos, quienes impulsaron campañas de concientización en redes sociales para reforzar el mensaje de respeto hacia los integrantes del grupo.

Así, durante el segundo concierto, ARMY acompañó su pedido con otras consignas como "Army no acosa", "Perdón BTS" y "Sorry". Los mensajes, coreados frente a unos 50.000 asistentes, reflejaron el respaldo de los fanáticos a la solicitud de los artistas.

RM habla sobre incidentes afuera del hotel

Ya sobre el escenario, RM volvió a tocar el asunto y explicó que su llamado respondía a un problema recurrente durante la gira, y no exclusivamente a lo sucedido en Lima.

El líder de BTS fue claro al referirse a las conductas que afectan la tranquilidad del grupo. "Hacer volar drones o apuntar con láser no es correcto", sostuvo ante el público, apelando al respeto entre los artistas y sus seguidores.

Ya pasando a un lado más bonito, el líder de la banda agradeció el recibimiento del público peruano, destacando la enorme cantidad de fans que se unieron para vivir esta gran fiesta musical.

Así, el segundo concierto de BTS en Lima estuvo marcado por la música y el llamado de ARMY a respetar la privacidad de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.