V de BTS sorprende al revelar que sufrió indigestión tras disfrutar de la comida peruana en exceso

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

V de BTS protagonizó un inesperado momento durante su segundo concierto en el Estadio San Marcos, en Lima. El artista contó que sufrió una indigestión tras probar demasiada comida peruana y aprovechó para disculparse con sus fanáticas por su desempeño durante el espectáculo.

BTS hizo vibrar Lima nuevamente

El Estadio San Marcos volvió a venirse abajo este viernes 9 de octubre. BTS dio su segundo concierto y desató la euforia total de miles de ARMY que no pararon de saltar y cantar con sus ídolos.

Entre gritos, emoción y un repertorio musical que puso a cantar a sus seguidores de principio a fin, el grupo surcoreano regaló otra noche cargada de energía en la capital peruana.

Pero lo más inesperado pasó al borde del cierre cuando faltaba nada para acabar. V sorprendió a todo el mundo con una revelación que nadie se imaginaba escuchar.

El cantante explicó que no se había sentido del todo bien durante el día y reveló que la comida peruana tuvo mucho que ver con lo ocurrido.

¡Y es que parece que la gastronomía nacional conquistó su paladar más de la cuenta! Según contó a través de la traductora del grupo, el artista había disfrutado tanto de los sabores peruanos que terminó comiendo más de lo habitual.

V de BTS pidió disculpas a ARMY

Fue entonces cuando el integrante de BTS explicó cómo se había sentido durante la presentación y reconoció que su malestar pudo influir en su desempeño sobre el escenario.

Discurso final de Taehyung en Perú día 2💜 🐻: Yo creo que me indigesté un poco porque ayer comí comida peruana porque era muy rico y como comí bastante, al indigestarme creo que no di el 100% de mí. Lo siento. 🐻: por favor tengan piedad de mí . 🐻 : ¿Qué fue. causa ? Eh escuchado que hay jergas peruanas, así que preparé algunas, ¿pueden decirme si están bien? 💜: SIII 🐻: Las armys de Perú tienen una energía bacana 🐻: Así que si vuelvo a Perú, me van a recibir igualito, si? 🐻: ¿Qué? No los escucho 🐻: Eso... 🐻: Entonces, ahora si... Pe... 🐻: ¡Viva Perú! 🐻: Eso... Arriba Perú 🐻: Perú es clave 🐻: Los amo army 🐻: Grashas V SHINES IN LIMA TAEHYUNG PURO FUEGO #V_WORLDTOUR_ARIRANG_PERU_D2 #KIMTAEHYUNG_WORLDTOUR_ARIRANG Lee también RM de BTS visita la Huaca Pucllana y luce una prenda andina durante su estadía en Perú October 10, 2026

Para que sus fanáticas entendieran lo sucedido, V compartió su explicación con total sinceridad. "Yo creo que me indigesté un poco, porque ayer comí comida peruana, porque era muy rico. Comí bastante y al indigestarme siento que no di el 100% de mí, lo siento", expresó el cantante.

Con estas palabras, V dejó en claro que le preocupaba que sus seguidores hubieran notado alguna diferencia en su rendimiento durante el esperado concierto. Por eso, no dudó en pedirles disculpas por si sintieron que no había entregado todo de sí mismo en el escenario.

Pero la confesión no terminó ahí. Antes de cerrar su mensaje, el artista lanzó una petición que provocó reacciones entre las ARMY presentes en el Estadio San Marcos.

"Por favor, tengan piedad de mí", manifestó V, añadiendo un momento inesperado a una noche que ya estaba llena de emoción para los fanáticos del grupo de K-pop.

Así, V de BTS convirtió su indigestión en una de las confesiones más comentadas de su segundo concierto en Lima. El cantante explicó que probó demasiada comida peruana porque le pareció deliciosa y se disculpó con las ARMY por no sentirse al 100 % durante el espectáculo.