BTS en Perú: INEI revela qué edades predominan en el ARMY tras encuesta a más de 25 mil fans

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la expectativa que genera BTS en el Perú por su serie de conciertos en Lima, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer los resultados de una encuesta digital dirigida a conocer cómo se compone la comunidad de seguidores de la agrupación surcoreana en el país.

¿Qué edades predominan en el ARMY peruano, según el INEI?

A través de sus redes sociales, la entidad informó que más de 25 mil fans participaron en esta iniciativa, que comenzó el 7 de octubre bajo la pregunta: "¿Cuántas ARMYs somos en el Perú?". Los interesados tuvieron un plazo de tres días para responder y contribuir con la recopilación de información.

De acuerdo con los resultados difundidos por el INEI, el grupo de 18 a 25 años concentra la mayor proporción de participantes, con el 49.55%. En segundo lugar se encuentra el segmento de 26 a 33 años, que representa el 18.77% de las respuestas, seguido por los jóvenes de 17 años o menos, con el 16.22%.

La distribución también incluye a seguidores de mayor edad. Las personas de 34 a 41 años representan el 8.31%; aquellas de 42 a 49 años alcanzan el 3.73%, mientras que el grupo de 50 años a más constituye el 3.42%.

Estos porcentajes muestran la presencia de distintas generaciones dentro de la comunidad que sigue a BTS. Sin embargo, es importante precisar que los resultados corresponden a quienes participaron en la encuesta digital y no necesariamente representan a la totalidad de seguidores de la banda en el Perú.

¿Qué significa ARMY y por qué identifica a los fans de BTS?

ARMY es el nombre del fandom oficial de BTS, agrupación surcoreana de k-pop que consolidó una comunidad internacional de seguidores desde su debut en 2013. El término corresponde al acrónimo en inglés Adorable Representative M.C. for Youth, que puede traducirse como "Representante adorable M.C. para la juventud".

La denominación identifica a los seguidores del grupo, quienes participan en actividades relacionadas con su música, difunden sus lanzamientos y organizan iniciativas para acompañar a sus integrantes. En el Perú, esta comunidad también se hace presente mediante reuniones, actividades de fanáticos y convocatorias vinculadas con las presentaciones de la banda.

La encuesta del INEI se difundió en un contexto de gran expectativa por los conciertos de BTS en Lima. La participación de miles de seguidores permitió obtener una aproximación a las edades de quienes respondieron y conocer qué segmentos concentran más interés dentro de esta muestra.

Los resultados sitúan a los participantes de 18 a 25 años como el grupo predominante, aunque también evidencian respuestas de adolescentes y adultos de distintas edades. La iniciativa ofrece una mirada sobre la diversidad generacional del ARMY peruano, sin que sus cifras deban interpretarse como un censo de todos los seguidores de BTS en el país.