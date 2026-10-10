RM rompe su silencio sobre los incidentes ocurridos afuera del hotel de BTS: "Es un acto no correcto"

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

RM, líder de BTS, decidió hablar directamente con sus fans sobre los incidentes ocurridos afuera del hotel donde se hospeda la boyband en Lima. El cantante también aclaró el sentido de su comunicado en Weverse y aprovechó el momento para dedicarles unas palabras a las ARMY peruanas.

RM habla sobre incidentes afuera del hotel

En medio del concierto en el Estadio San Marcos, RM aprovechó el momento para hablar del comunicado que sacó en Weverse, luego del tremendo revuelo que se armó en las afueras de su hotel.

HABER SI CON ESTO ENTIENDEN, NAMJOON TUVO QUE SALIR A HABLAR DE ESTE TEMA LEAN 🫵 "el texto que escribí ayer no solamente es de Perú en Latinoamérica, fue algo que también pasó en Europa en EEUU en asia también puede pasar y es algo que pasa seguido, yo sé que muchos de acá tratar de no venir al hotel. El hacer un dron o con láser en realidad es un acto no muy correcto. Cuando nosotros hemos diferenciado a las personas por nacionalidades, dentro del término ARMY, dentro del término BTS, todos somos los MISMAS PERSONAS. Me gustaría que ignoren esas personas que dicen cosas raras y que sigamos defendiendo este amor. Por más de que yo hablé así se que algunos van a escuchar solamente lo que quieren escuchar pero aún así yo se que hay muchas armys geniales y muy muy guapas también. GRACIAS LOS AMO PERU" https://t.co/4mIY0H2Uns October 10, 2026

La situación se produjo la noche anterior, durante un espectáculo de drones alusivo a la boyband que se realizó en los alrededores del establecimiento. La concentración de personas y el ruido en la zona motivaron el pronunciamiento del artista, quien decidió explicar sus palabras frente a sus seguidores.

Con ayuda de una traductora, RM aclaró que su mensaje no estaba dirigido exclusivamente a los fans peruanos, pues, según explicó, situaciones similares también han ocurrido durante sus visitas a otros países.

"El texto que escribí ayer no fue solamente de Perú, en Latinoamérica; fue algo que también pasó en Europa, Estados Unidos, en Asia también puede pasar y es algo que sucede seguido", manifestó el cantante.

Otro de los puntos que abordó el líder de BTS fue el comportamiento de algunas personas en los exteriores del hotel. Si bien reconoció que hay seguidores que procuran no acercarse al establecimiento para evitar molestias, cuestionó las acciones que pueden afectar la tranquilidad de los artistas.

"Yo sé que hay gente que trata de no venir al hotel y no molestarnos. Pero bueno, el hacer drones o apuntar con láser en realidad es un acto no correcto", expresó RM ante el público.

RM dedica mensaje a ARMY peruanas

Pero eso no fue todo. Durante su intervención, RM también quiso despejar cualquier duda sobre el cariño que BTS siente por sus seguidoras peruanas. El cantante agradeció su apoyo y recordó que la nacionalidad no es un motivo para establecer diferencias entre los integrantes del fandom.

"¿Cuándo hemos diferenciado a las personas por nacionalidades? Dentro de Army y BTS, todos somos las mismas personas. Me gustaría que ignoren a esas personas que dicen cosas raras y que sigamos manteniendo este amor", señaló.

Finalmente, el artista reconoció que algunas personas podrían quedarse únicamente con la parte de su mensaje que desean escuchar, pero destacó que también hay muchas seguidoras que comprenden sus palabras.

"Por más de que yo hable así, sé que algunos van a escuchar solamente lo que quieren escuchar, pero sé que también hay muchas armys buenas y guapas que sí van a escuchar", finalizó.

Así, RM rompió su silencio sobre los incidentes afuera del hotel de BTS en Lima y explicó que su reclamo por el ruido y los láseres no estaba dirigido exclusivamente a Perú.