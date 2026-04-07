Campaña gratuita del DNI electrónico el 8 de abril: ¿Quiénes se verán beneficiarios?

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce todos los detalles de la campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico (DNIe) que se realizará el miércoles 8 de abril en algunas regiones del país. ¿Quiénes se verán beneficiados y a qué hora iniciará el evento?

Reniec: Beneficios del DNI electrónico

De cara a las Elecciones 2026 que se realizará este 12 de abril para elegir al nuevo presidente del Perú, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino, el Reniec recuerda a la ciudadanía la importancia de contar con los datos actualizados de su documento nacional de identidad (DNI).

Como se recuerda, desde agosto del año pasado solo se emite el DNI electrónico 3.0, un hito tecnológico que impulsará la modernización de la identificación nacional y reforzará la seguridad ciudadana. El documento no solo cumple su función básica de identificación, sino que abre la puerta a una serie de facilidades en el mundo digital, entre ellos:

Identidad digital: Permite acreditar tu identidad de forma presencial y virtual.

Permite acreditar tu identidad de forma presencial y virtual. Firma digital: Para activarla, el usuario debe ingresar a la plataforma Software ReFirma del Reniec, descargar el aplicativo (no tiene costo), instalarlo en su computadora y acceder desde el ícono que aparecerá en el escritorio.

Para activarla, el usuario debe ingresar a la plataforma Software ReFirma del Reniec, descargar el aplicativo (no tiene costo), instalarlo en su computadora y acceder desde el ícono que aparecerá en el escritorio. Facilita trámites en línea.

Agilidad en gestiones: Reduce tiempo y desplazamientos.

¿Dónde será la campaña gratuita del DNIe?: Beneficiarios

En el marco de los próximos comicios se dio a conocer que se realizará campaña gratuita del DNI electrónico en algunas regiones del país este miércoles 8 de abril. De acuerdo a lo revelado en redes sociales, en coordinación con el Reniec se llevarán a cabo los trámites en estas áreas:

En distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa

La iniciativa se realizará desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en la gerencia de Desarrollo Social y Económico (Urb. Santa Clara B-3) y se verán beneficiados menores de hasta 17 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

en la gerencia de Desarrollo Social y Económico (Urb. Santa Clara B-3) y se verán beneficiados menores de hasta 17 años, adultos mayores y Requisitos: Presencia de uno de los padres portando su DNI, acta de nacimiento original en caso de inscripción por primera vez, recibo de agua o luz para cambiar datos de dirección (domicilio).

En distrito de Moro, en Áncash

A través de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental en coordinación con el RENIEC - Sede Chimbote, se unen para facilitar el acceso al DNI para menores de 0 a 17 años de edad y realizar sus trámites de manera segura.

y Gestión Ambiental en coordinación con el RENIEC - Sede Chimbote, se unen para facilitar el acceso al DNI para menores de 0 a 17 años de edad y realizar sus trámites de manera segura. La campaña gratuita será desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. en el local comunal de Moro donde se realizarán los tramites de inscripción por primera vez, renovación por caducidad, duplicados y rectificación de datos.

en el donde se realizarán los tramites de renovación por caducidad, duplicados y de datos. Los beneficiarios serán menores de 0 a 17 años.

Regiones donde será la campaña gratuita del DNIe.

Si vives en el distrito de Moro y en José Luis Bustamante y Rivero ten en cuenta que el 8 de abril se realizarán campañas gratuitas del DNI electrónico en coordinación con el Reniec.