Bus accidentado en Vía de Evitamiento: Conductor no contaría con licencia para conducir

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva tragedia se ha registrado en la capital, esta vez por un accidente de un bus de transporte público que quedó empotrado contra la valla metálica de la Vía Evitamiento, que deja a dos familias de luto.

Exitosa reveló que la unidad protagonista cuenta con miles de soles en papeles de tránsito. Aunque ello es indignante, no es lo peor, pues el conductor de esta unidad no contaría con licencia para conducir.

Peligro al volante

El vehículo de placa F9Y894, perteneciente a la empresa de transporte público Real Star, más conocida como 'Los Celestes', cuenta con más de 10 mil soles en papeles, según el portal de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU). Mientras que, según el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) registra una deuda mayor a los 5 mil soles.

Además, un equipo de Exitosa, que continúa en el lugar de los hechos, logró dar a conocer que el conductor de la unidad siniestrada no contaría con permiso de conducir. El hombre fue identificado como Martín Alejandro Effio Dávila, de 40 años, quien fue trasladado hasta la comisaría de Salamanca, para los exámenes de ley.

Un hecho que pone nuevamente en debate, el estado de nuestro sistema de transporte público que permite la circulación de vehículos con millonarias deudas por infracciones de tránsito. Además, revela la situación de peligro a la que los ciudadanos que usan buses de transporte público están expuestos.

Ello sería uno de los motivos por los que en las imágenes de una cámara de seguridad se observa como el bus transitaba con normalidad, cuando a la altura de la estructura metálica, se pega demasiado al extremo derecho generando que la valla atraviese la unidad.

Además, se ha logrado identificar a uno de los fallecidos, un hombre llamado Javier Valderrama Garate y Delia Alida Segill González, quienes se encontraban a bordo del bus accidentado.

Miles de soles en papeletas

ATU hace seguimiento al accidente

Hace más de tres horas se registró el accidente y la concesionaria de la Vía de Evitamiento, Lima Expresa, ha apoyado a los efectivos de la Policía Nacional presentes cerrando el tránsito y enviando a su personal para apoyar con la circulación del resto de carros, pues se ha cerrado el carril derecho del lugar.

Por su parte la ATU publicó un comunicado a través de sus redes sociales, mediante el cual expresó sus condolencias para los familiares de la víctimas mortales. Dieron a conocer que personal se encuentra en la zona realizando las indagaciones en materia de transporte para establecer las sanciones correspondientes.

#Comunicado | Con relación al accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la vía de Evitamiento, la ATU informa lo siguiente: pic.twitter.com/s8JhzENs9S — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 11, 2025

Por su parte, el Ministerio de Salud dio a conocer que ambulancias del Samu trasladaron a 6 heridos a una clínica particular y a un herido hasta el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

🔴 Ante el accidente vehicular ocurrido en el distrito de Ate Vitarte, el Minsa informa que ambulancias del @SamuPeruMinsa trasladaron a 6 heridos a una clínica particular y un herido al Hospital Nacional Hipólito Unanue.



Debido a la gravedad de los hechos, el Hospital de... pic.twitter.com/05EF5BXcHJ — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 11, 2025

De esta manera, se reveló que el conductor de la unidad accidentada en la Vía de Evitamiento no contaría con licencia de conducir. El hombre se encuentra en la comisaría de Salamanca para las investigaciones correspondientes.