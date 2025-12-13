Miraflores: Incautan productos valorizados en más de 1 millón de soles

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó productos tecnológicos valorizados en más de 1 millón de soles comercializados al interior de la galería en el distrito de Miraflores. Además, una persona fue detenida por contar con requisitoria por el delito de robo agravado y otros.

Monto incautado supera el millón de soles

El centro comercial de tecnología Compu Palace ubicado en la avenida Arequipa en Miraflores fue intervenido por personal policial para verificar la comercialización de chips y equipos celulares de dudosa procedencia.

El operativo estuvo dirigido por la Dirección de Policía Fiscal de la mano de 90 policías fiscales, apoyo de personal de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y de la Unidad de Servicios Especiales.

En línea de la lucha contra el crimen, la operación policial buscó identificar puestos de venta donde se ofrecían teléfonos celulares que sean productos de actos criminales.

Tras la verificación policial, se identificaron productos como protectores de celular, cargadores de teléfonos, audífonos inalámbricos cuyo monto en total sumaría 1 millón de soles.

Se intervino a una persona que contaba con una requisitoria vigente. El detenido fue identificado como César Carrión Velit de 43 años, quien contaba con un acto judicial por omisión a la asistencia familiar.

Venta y activación de chips será sancionada

En diálogo con Exitosa, Jorge Zeballos, experto en ciberseguridad, y Diego Alarcón, abogado penalista, explicaron que el Decreto Supremo sancionaría "penalmente al que vende ilegalmente chips en la calle, al que activa ilegalmente chips y al que posee".

De esta forma, el Ejecutivo pretende cerrar el paso a las mafias que se benefician del mercado negro de líneas móviles, un problema que ha crecido en los últimos años.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) será la entidad encargada de recibir y validar la información proporcionada por las empresas de telefonía y otras instituciones del Estado. El objetivo es detectar activaciones con datos falsos o no solicitadas por los usuarios.

A pesar del avance de la norma aún presentaría limitaciones ya que la efectividad de la medida depende de la cooperación activa de todas las empresas de telefonía que deben fiscaliza y dejar de permitir la venta de chips.

