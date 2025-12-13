Juan Reynoso defiende fichaje de Jeriel de Santis por Melgar: "Es una contratación solicitada por mí"

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Miles de hinchas de Melgar quedaron más que sorprendidos sobre las primeras horas de este sábado 13 de diciembre tras el anuncio del fichaje de Jeriel de Santis. El delantero deja Caracas FC de su país para pegar la vuelta al fútbol peruano donde no dejó un buen recuerdo.

El atacante de origen venezolano jugó en Alianza Lima durante los primeros meses del 2024 recibiendo varias críticas ya que en más de 10 partidos no pudo convertir un solo gol. Pese a ello, el estratega del elenco rojinegro salió al frente para defender su llegada resaltando sus cualidades y otras razones más.

Juan Reynoso defiende fichaje de Jeriel de Santis

En una reciente conferencia de prensa, Juan Reynoso fue consultado sobre la llegada de Jeriel de Santis a Melgar por toda la temporada 2026. Aquí, el estratega nacional aseguró que entiende las críticas de parte de los hinchas y la prensa, pero dejó en claro que la operación se dio a pedido suyo ya que el delantero atraviesa por un buen momento tras su paso por el fútbol venezolano.

"Es comprensible que haya dudas. Lo que nos respalda son los hechos. Esta es una contratación solicitada por mí. He investigado no solo en Venezuela, sino también aquí, y he recibido las mejores referencias. Sé que el fútbol es presente, que es lo que más me interesa", indicó.

En esa misma línea, el extécnico de la Selección Peruana señaló los números del atacante respalda su decisión además de señalar que su porcentaje de anotación está por encima del promedio.

"Él viene a aportar, a competir y a elevar la competencia interna. Sus números el último año han sido muy buenos. La gente quizá no lo sabe, pero si se investiga, se ve que en 35 partidos ha hecho 14 goles. De acuerdo a los minutos jugados, el porcentaje de goles es muy alto. Las asistencias han sido pocas porque es un 'nueve'", añadió.

Minimiza su paso por Alianza

Finalmente, el popular 'cabezón' precisó que lo hecho por De Santis en Alianza Lima es cosa del pasado y que el jugador debe tomar ello como motivación para potenciar su rendimiento en favor de su nuevo equipo.

"Lo que sucedió en su club anterior en Perú no debe ser una sombra, sino más bien una motivación y un reto en un nuevo club con aspiraciones similares a las de su anterior equipo. Estoy seguro de que nos va a potenciar y nosotros también lo vamos a potenciar desde lo individual y lo colectivo", finalizó.

De esta manera, Juan Reynoso defendió el fichaje de Jeriel de Santis por Melgar asegurando que fue pedido suyo debido a su buen 2025 en el Caracas FC de Venezuela.