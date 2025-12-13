Fallece icónico actor de 'La Máscara': Sus restos fueron hallados en su departamento

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Un icónico actor que dio vida a un personajes importante de la conocida película 'La Máscara', fue hallado sin vida en su departamento del Lowe East Side de Nueva York el último viernes.

¿Qué actor falleció?

Se trata de nada más y nada menos que el antagonista del conocido film, muy recordado por sus interpretaciones de villanos y criminales en películas emblemáticas de los años noventa, como 'Pulp Fiction'.

Peter Greene murió a sus 60 años, así lo confirmó su representante y gerente, Greed Edwards, sin especificar la cusa. La noticia se conoció públicamente tras la publicación por New York Daily News.

Según Edward, la música sonaba por más de 24 horas de manera continua en el departamento del artista, desencadenando una visita médica que resultó en el hallazgo del cuerpo.

Además, precisó que se había contactado con el actor hace pocos días y afirmó tras su triste pérdida que "nadie interpretó a un villano mejor que Peter" Greene: "Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme".

Antagonista de 'La Máscara' fallece

Talento con interpretaciones de villanos

La carrera de Greene fue marcada por su gran habilidad para interpretar personajes complejos. En 1994, personificó a los dos villanos más identificables del cine moderno: Zed, el guardia de seguridad violador en 'Pulp Fiction' y Dorian Tyrell, el principal rival de Jim Carrey en 'La Máscara'.

Sumado a estos éxitos comerciales, Greene protagonizó la cinta 'Clean, Shaven', donde interpretó a un hombre esquizofrénico acusado de asesinato, un papel exigente desde el punto de vista psicológico y físico.

Green participó también en 'The Usual Suspects' como Redfoot, un intermediarios que avisa al grupo criminal sobre el asalto que desencadena la trama central y termina en homicidio. Una similar historia, se da en 'Training Day', en donde personifica a Jeff, un detective miembro de la brigada corrupta liderada por el personaje de Denzel Washington.

A lo largo de los 2000 y 2010, Peter Greene continuó siendo parte de la industria, aunque con menor visibilidad respecto a sus años de mayor éxito en los noventa.

Como se recuerda, sostuvo una trayectoria constante, integrando producciones de cine y televisión. En los últimos años, participó en proyectos destacados dentro del género policial y de acción, incluyendo películas independientes y filmes comerciales.

Entre sus trabajos más actuales está su intervención en 'Training Day', donde se consolidó como un actor que interpreta personajes duros y ambiguos moralmente. Entre sus registros como artista se tienen colaboraciones en películas de culto y de acción aportando su presencia enigmática.

Es así como se confirmó que Peter Greene falleció a los 60 años, sus restos fueron hallados en su departamento en Nueva York, luego de que se reportara que la música no paraba por más de 24 horas.