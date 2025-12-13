Jorge Fossati REAPARECE en video y deja SORPRESIVO mensaje tras su repentina salida de la 'U': "Ya llegará..."

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La hinchada de Universitario de Deportes se vio sorprendida tras la inesperada salida del estratega uruguayo Jorge Fossati, quien recientemente dejó un mensaje sorpresivo para el pueblo 'crema'.

Jorge Fossati rompe su silencio tras salida de la 'U'

El último jueves 11 de diciembre la institución de Ate hizo oficial la finalización del vínculo contractual con el exentrenador de la selección peruana, pese a haber conseguido el título de la actual temporada y coronarse tricampeón peruano.

Pese a varias semanas de conversaciones e incertidumbre, no se logró llegar a un buen aucerdo por lo que no se logró consensuar la continuidad del apodado 'Nono' para luchar por el tetracampeonato y hacer un buen papel en la Libertadores 2026.

Tras el comunicado del conjunto crema, el técnico de 73 años sorprendió tras aparecer en un video que ya se ha viralizado inmediatamente en el que se dirige a los hinchas de la 'U' sosteniendo que más adelante se referirá con mayores detalles respecto a su salida del banquillo merengue.

"Hola a toda la hinchada crema. Los quería saludar, abrazar uno por uno. Ya llegará el momento de hablar, de aclarar si es necesario. Hoy los quería abrazar a todos y decirles que, como siempre, les deseo lo mejor", se oye expresar al entrenador en un audiovisual difundido por TV Perú Deportes.

Cabe señalar que Jorge Fossati tuvo dos ciclos al frente del conjunto merengue. El primero se dio inicio tras la salida de Carlos Compagnucci, allí dirigió 42 partidos repartidos entre el campeonato peruano y la Copa Sudamericana.

En dicha etapa, logró la victoria en 25 oportunidades, en otras 9 empató y obtuvo tan solo 8 derrotas. A ello se le sumó que registró un 66.7% de efectividad.

En ese periodo, Universitario de Deportes anotó 63 goles, recibió 26 y en 23 encuentros supo mantener su arco invicto, con un rendimiento casi perfecto que lo convirtió en un equipo 'fuerte' en calidad de local en el Estadio Monumental.

Mientras que, su segunda etapa se dio tras su paso por la selección peruana y la intempestiva salida de Fabián Bustos, allí el entrenador dirigió al equipo en 32 compromisos por Liga1 y Copa Libertadores logrando el tricampeonato peruano.

Se concluye que, luego de oficializarse su inesperada desvinculación con Universitario de Deportes, el técnico uruguayo Jorge Fossati sorprendió a más de uno tras aparecer en un video en el que se dirige a los hinchas de la escuadra crema y aseguró que más adelante brindará mayores detalles sobre su salida.