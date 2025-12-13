EE.UU.: Al menos dos muertos y ocho heridos tras tiroteo en Universidad de Brown

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos dos personas fallecidas y ocho gravemente heridos tras un tiroteo en el campus de la Universidad de Brown en Providence, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos. El hecho ocurrió durante la tarde del sábado 13 de diciembre.

Tiroteo en Universidad de Brown

Un último atentado en contra de estudiantes y personal administrativo se registró en Estados Unidos, según informó la misma casa de estudios y diversos medios del país norteamericano.

El hecho habría ocurrido durante la tarde de este sábado cuando un sujeto habría disparado en contra de los asistentes de este espacio educativo. Según información preliminar, el crimen se habría cometido en el edificio Barus y Holley.

"Dos personas murieron esta tarde y que otras ocho se encuentran graves", informó Brett Smiley, alcalde de Providence, en Rhode Island.

La propia universidad alertó a sus estudiantes sobre la presencia de un atacante activo al interior del lugar. Los mensajes fueron enviados a través de mensajes de texto, a lo cual los universitarios procedieron a resguardarse por horas como una medida de protección.

Posteriormente, los estudiantes recibieron una segunda notificación donde se indicaba que se procedería a evacuar los edificios para permitir la búsqueda del autor del crimen.

Las autoridades del centro de estudios dispusieron que el campus quede en confinamiento para propiciar la búsqueda de los implicados en el acto.

Según la información policial, el sospechoso continúa prófugo y no se ha detenido oficialmente a ninguna persona. Esta información fue corroborada por el propio alcalde y el presidente Donald Trump.

El alcalde Smiley señaló que "cualquiera pudo haber accedido al edificio" debido a que las puertas exteriores del centro estaban sin llaves por ser periodo de exámenes. La investigación continúa en curso.

Donald Trump se pronunció tras tiroteo

Ante la innumerable información que se maneja en el caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisó que el sujeto sospechoso no había sido detenido. Además, señaló que el FBI se encuentra en el lugar para determinar los pormenores del crimen.

"La policía de la Universidad de Brown revirtió su declaración anterior: el sospechoso no está bajo custodia", indicó a través de Truth Social.

