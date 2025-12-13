Criminales atentan contra vivienda de ancianos en SJL: Familiar sería víctima de extorsión

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En San Juan de Lurigancho, unos criminales atentaron en contra de una vivienda de dos adultos mayores durante la noche del sábado 13 de diciembre. Los sujetos rociaron gasolina y prendieron fuego a la fachada del inmueble mientras los ancianos permanecían al interior de su domicilio.

Criminales prendieron fuego a vivienda

Los sujetos aprovecharon la desolada avenida Las Lomas en la urbanización Canto Lindo entre las 6 y 7 de la noche del sábado para siniestrar la vivienda.

El hecho ocurrió cuando los habitantes de la casa se encontraban en su interior lo que generó la alarma entre los vecinos. Los criminales rociaron gasolina en toda la fachada de la casa y posteriormente procedieron a prender fuego.

Las llamas permanecieron durante varios minutos logrando que la puerta principal y de la cochera se incendiaran. El humo negro tinturó la parte frontal del inmueble y la vereda de la calle.

Los vecinos de la urbanización acudieron en auxilio de los ancianos debido a que estos se encontraban atrapados al interior de su casa sin poder apagar las llamas del fuego. De esta manera, con ayuda de los lugareños se logró controlar la emergencia, la cual por poco ingresó al interior del inmueble.

Ataque sería de extorsionadores

Tras el temor generado, la dueña de la vivienda brindó declaraciones a Exitosa donde precisó que el ataque sería a manos de extorsionadores en contra de un familiar al que brindan estadía.

La agraviada se dirigió directamente a los presuntos criminales para pedirles que tanto ella como su esposo no tienen ninguna relación o vínculo con el familiar extorsionado. "Nosotros no tenemos que ver, arreglen sus problemas", solicitó.

Según declaraciones de la dueña, ya se habría presentado una denuncia a la dependencia policial de Canto Rey y otros tres comisarías, sin embargo, indican que las denuncias no han sido atendidas a pesar de su solicitud.

La mujer señaló que los extorsionadores le solicitan a su familiar una cuantiosa suma de dinero que el joven no tendría con qué pagar. "No trabaja, recién consiguió uno". Los delincuentes habrían hallado el paradero del extorsionado y, como venganza, procedieron a incendiar la vivienda donde estaba siendo habitado.

A pesar de presentar las denuncias, una pareja de ancianos fueron atacados por extorsionadores quienes incendiaron la fachada de su vivienda como venganza por un familiar extorsionado. La agraviada solicita que los dejen en paz pues no tienen relación con el mundo criminal.