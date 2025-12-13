Selección Peruana: Conmebol implementará la Liga de Naciones en Sudamérica desde el 2026, confirma Jean Ferrari

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos años, tanto la UEFA como la Concacaf decidieron dejar atrás las fechas de amistosos internacionales y reemplazarlas por una competición paralela a las Eliminatorias la cual prometía dar encuentros de mayor importancia. Esta certamen se conoce como la Liga de Naciones y está próxima a ser implementada por Conmebol en Sudamérica.

Jean Ferrari confirma la llegada de la Liga de Naciones a Conmebol

Esta noticia fue confirmada por el propio director general de fútbol de la Federación Peruana, Jean Ferrari, en una reciente conversación con el podcast 'No seas fulero'. Durante esta entrevista, el alto directivo de la FPF dejó en claro que cuentan con la información de que la Confederación Sudamericana alista detalles para instalar esta competición y darle mayor importancia a los encuentros jugadores por selecciones de esta parte del mundo.

A su vez, el exadministrador de Universitario señaló que la Liga de Naciones no solo elevará el nivel de los partidos, sino que además otorgará puntaje para el ranking FIFA el cual se ha vuelto vital para los mundiales y otros grandes torneos.

"Por información que tenemos por parte de la CONMEBOL, es que los cupos [para el Mundial 2030] serían 3.5 con siete equipos participando y para la Liga de Naciones serían ocho cupos. Entonces, estamos hablando que sería igual de lo que fue esta Eliminatoria", indicó.

Generará mayor relevancia

Como se recuerda, la Liga de Naciones se juega en Europa desde hace varios años e incluso se corona a un campeón en cada una de las ediciones. Concacaf hizo lo propio al tomar este formato y competir con sus selecciones afiliadas.

Por ello, Ferrari Chiabra cree que este nuevo certamen beneficiará a cada uno de sus equipos participantes ya que a la par del crecimiento deportivo, habrá un aumento de ingresos por derechos de televisión y taquillas pues los hinchas no querrán perderse estos duelos.

"Es un torneo que han generado en paralelo a lo que sería el Mundial. Más competencia, más ingresos, más expectativa, más todo. Al final conviene, porque mientras más compitas, más expuesto estás, más ganas. Esta competencia te da oportunidad para que vayan apareciendo más futbolistas", añadió.

En resumen, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, confirmó que la Conmebol implementará la Liga de Naciones en Sudamérica desde el 2026. Con ello, esta parte del mundo iguala al resto de confederaciones la cual instaló este formato desde hace varios años.