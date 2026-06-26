Terror en Trujillo: Detonan artefacto explosivo en exclusiva zona del Golf ocasionando cuantiosos daños materiales

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una nuevo atentado ocurrió en la ciudad de Trujillo cuando gran parte de la ciudad dormía. Cerca de las 11 de la noche de este jueves 25 de junio, un artefacto explosivo fue detonado en la exclusiva zona de el Golf generando cuantiosos daños materiales en un edificio y en diversos vehículos que fueron alcanzados por la onda expansiva.

Artefacto explosivo detona en Trujillo

Las cámaras de seguridad serán un factor clave para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ataque. Precisamente, las autoridades han podido acceder a las imágenes captadas en las cuales se observa a un sujeto vestido con capucha caminando en actitud sospechosa en medio de dos vehículos.

El punto exacto fue la cuadra dos de la calle Bugambilias, en la exclusiva urbanización de El Golf, en el distrito de Víctor Larco en Trujillo. Alrededor de las 11 de la noche, un fuerte estruendo se escuchó en gran parte de la ciudad generando alarma entre los vecinos.

De inmediato, agentes de la Policía Nacional del Perú se desplegaron hasta llegar a la zona afectada para cercar la misma e iniciar con las diligencias de rigor. A su vez, agentes de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco también hicieron lo propio con la finalidad de apoyar en los operativos.

Por suerte, la explosión no dejó heridos ni personas afectadas, pero si cuantiosos daños materiales. De acuerdo a las imágenes a las que Exitosa pudo acceder, dos vehículos: una camioneta gris y un taxi blanco, quedaron gravemente dañados debido a la onda expansiva.

Además, las puertas y ventanas de un edificio terminaron completamente rotas, así como las veredas de un parque y parte del pavimiento debido a la fuerza de la detonación.

Dos presuntos implicados fueron detenidos

Al cierre de esta nota, se conoció que las fuerza del orden lograron la captura de dos presuntos implicados en este hecho. Los detenidos son una joven menor de edad y un sujeto de nacionalidad extranjera.

Es importante precisar que esta no es la primera vez que sucede un hecho similar en la capital de La Libertad. Anteriormente, organizaciones criminales dedicadas a la extorsión ha arrojado granadas y detonado explosivos sembrando el miedo en la población.

De esta manera, sujetos detonaron un artefacto explosivo en la zona del Golf en Trujillo dejando a su paso cuantiosos daños materiales. Por suerte, no se reportaron heridos, pero la población exige acciones inmediatas a las autoridades.