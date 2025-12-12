Petro advierte presunta injerencia de Estados Unidos en próximas elecciones presidenciales de Colombia

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado una advertencia sobre una presunta injerencia de los Estados Unidos en las próximas elecciones presidenciales de Colombia, a llevarse a cabo en mayo del 2026. Por tal motivo, ha instado a los ciudadanos de su país a estar alerta y respetar su soberanía.

Por contacto de políticos colombianos con EE.UU.

A través de su cuenta de X, el mandatario respondió a un video del gobernador de Antioquía, Andrés Julián Rendón, en el que señalaba que se encontraba en Washington para una reunión con autoridades locales. Para el jefe de Estado, esto significa un intento de que el gobierno estadounidense intervenga en los comicios del 2026.

"La presencia de mandatarios regionales en EEUU tiene que ver con la decisión del gobierno de los EEUU de entrar en las elecciones de Colombia. Mal. Ya sabemos el mecanismo en dólares", expresó Gustavo Petro en su cuenta oficial.

La presencia de mandatarios regionales en EEUU tiene que ver con la decisión del gobierno de los EEUU de entrar en las elecciones de Colombia.



Mal.



Ya sabemos el mecanismo en dólares. Así que el presidente de Colombia debe garantizar elecciones libres en Colombia y solicita a... https://t.co/Z9AKzk0J4d — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2025

Esto ha forzado al líder del Ejecutivo colombiano a asegurar que la elección del próximo año se realicen con transparencia y respetando la voluntad de la ciudadanía. "Así que el presidente de Colombia debe garantizar elecciones libres en Colombia y solicita a todo el pueblo colombiano mantener el espíritu libre y gritar Colombia Libre", indicó.

La pronunciación de Petro responde a lo que dijo el gobernador Rendón, quien sostiene diálogo con funcionarios estadounidenses. Las críticas tuvieron una rápida respuesta de su parte contra Petro. "Tener elecciones libres es un mandato, no un favor", sostuvo.

Elecciones presidenciales de Colombia

El 31 de mayo del 2026 se realizarán los comicios para elegir al presidente colombiano por los próximos cuatro años. Esto llega en un momento de crisis para esta nación, tras el asesinato del candidato Miguel Uribe en junio del 2025 a manos de un sicario y una consulta popular para una reforma laboral del Ejecutivo que fue derogada.

Para estas elecciones se han presentado oficialmente siete candidatos, siendo Iván Cepeda de la coalición Pacto Histórico, el representante del oficialismo. Los últimos sondeos lo colocan como el favorito a quedarse con la contienda electoral, según el medio Caracol, con 31.9 %, por encima de Abelardo de la Espriella del Movimiento de Salvación Nacional con 18.2 %.

