Manuel Augusto Blacker, excanciller de Alberto Fujimori, fue capturado en Brasil tras permanecer prófugo

Manuel Augusto Blacker Miller, exministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno de Alberto Fujimori, fue detenido en la ciudad de Rio de Janeiro tras estar incluido en la lista roja de Interpol por ser acusado de fraude por las autoridades de Albania.

Permaneció prófugo por siete años

El jueves 11 de diciembre el exministro de Relaciones Exteriores del Perú, Manuel Blacker, fue capturado por agentes de la Unidad de Cooperación Internacional en un barrio de la Zona Sur de Río de Janeiro.

Blacker Miller, 80 años, figuraba en la lista roja de Interpol y se encontraba prófugo de la justicia desde por siete años. El exfuncionario peruano se encontraba prófugo de la justicia albanesa por presunto fraude financiero. Se detalla que habría permanecido por varios años en Albania luego de abandonar el Perú.

En este país se habría convertido en un empresario de construcción bajo la cual habría cometido actos ilícitos en la construcción de una incineradora que estaba destinada al control de residuos en una ciudad albanesa.

Según la investigación de las autoridades europeas, se habría dado un incumplimiento a un contrato que involucra a Miller y por el cual se habría generado un perjuicio económico. Por esta razón, la justicia de Albania le impuso una condena de ocho años de prisión.

Con esto, Blacker Miller fue añadido a la lista roja de Interpol. El operativo policial realizado se dio en cumplimiento de una orden de prisión preventiva emitida con fines de extradición por parte del Supremo Tribunal Federal.

El exministro peruano permanecería en penal del establecimiento penitenciario de Brasil donde permanecería hasta su extradición definitiva a Albania.

Exministro de gobierno de Fujimori

Manuel Blacker Miller fue designado y juramentado por Fujimori como su cuarto canciller durante el primer gobierno del exmandatario, en reemplazo de Carlos Torres y Torres Lara.

Así, se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alberto Fujimori desde el 6 de noviembre de 1991 hasta el 24 de abril de 1992, cuando el expresidente dio un autogolpe de estado en Perú, apoyado por Miller y todo el gabinete.

Por este motivo, en 2007 ya se encontraba condenado por su participación en el autogolpe junto con nueves exministros y por el cual fue imputado con una condena a cuatro años de prisión.

