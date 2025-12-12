Saskia Bernaola deja la actuación para hacer su debut como directora con la película 'Mi mejor enemiga'

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La salas de cine de nuestro país tendrán una nueva opción nacional sobre los primeros días de febrero con el estreno de la nueva película 'Mi Mejor Enemiga', la cual estará dirigida por Saskia Bernaola quien ahora dejará la actuación de lado para su debut en esta nueva faceta.

Saskia Bernaola hace su debut como directora con 'Mi mejor enemiga'

La cinta está programada para estrenarse el próximo 5 de febrero y marcará el retorno a nuestro país de Nataniel Sánchez. Además, contará con un elenco de gran nivel ya que tendrá la presencia de figuras como Fiorella Luna, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Armando Machuca, Carlos Casella, Omar García, Kukuli Morante, Carla Arriola, Guillermo Castañeda, Patricia Portocarrero.

A eso se le suma que los populares personajes Karina y Timoteo, quienes alcanzaron la fama en los años 90, aparecerán por primera vez en la pantalla grande. Como se indica líneas más arriba, este largometraje marca el debut en la dirección de Saskia Bernaola, una de las comediantes más queridas del país.

La también actriz cuenta con una trayectoria de más 30 años haciendo reír a los peruanos y en esta oportunidad se lucirá detrás de cámaras, dirigiendo. Además, tendrá al lado a sus entrañables compañeras Katia Palma y Patricia Portocarrero, lo cual asegura una historia plagada de diversión y mucho humor.

'Mi mejor enemiga' estrena el 5 de febrero

'Mi Mejor Enemiga' contará la historia de Valeria y a su ex mejor amiga, de quien lleva 25 años distanciada. Todo cambiará cuando sus excompañeros de colegio deciden revivir el viaje de promoción lo cual sacará a luz viejas rivalidades y problemas no resueltos, donde el ingrediente principal serán hartos enredos y divertidas ocurrencias, de principio a fin.

Además, la banda sonora es una lista de temas que son parte del setlist de cualquier reunión donde la diversión y alegría están aseguradas, como: 'Tiburón' de Proyecto Uno, 'Bomba' de Azul Azul, 'Mis ojos lloran por ti' de Big Boy, 'La guitarra' de Los Auténticos Decadentes, entre otros hits infaltables de artistas como Ruth Karina, Afrodisiaco y más.

