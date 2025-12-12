¡Insólito! Boda termina en batalla campal: Invitados desatan el CAOS por falta de postres

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una boda terminó en escándalo cuando el buffet se quedó sin postres: los invitados desataron el caos, que quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Las parejas esperan que el día de su boda sea una fecha especial donde puedan compartir con sus seres más queridos. Sin embargo, esta ceremonia se tornó en completo caos para unos novios en Bodh Gaya.

Según lo revelado por medios internacionales como 'Noticias Estrella TV', una pareja se encontraba celebrando su matrimonio en el estado indio de Bihar hasta que de pronto terminó envuelta en una batalla campal después de que el buffet se quedara sin los tradicionales postres rasgullas.

Las cámaras de seguridad registraron golpes y sillas volando luego de que los invitados de ambas familias no soportaran la idea de que ya no quedaban esos dulces que tantos les encantaba. Según Suresh Prasad, padre de la novia, las tensiones se habían intensificado durante los rituales previos por supuestas demandas de dote.

Aseguró que la discusión se descontroló en el comedor cuando la familia del novio los agredió físicamente, resultando en varios heridos de su parte. Han presentado una denuncia formal ante la policía.

Familia del novio da su versión

Sin embargo, la versión de la familia de la novia quedó en duda luego de que, en respuesta, Mahendra Prasad, del lado del novio, negara cualquier exigencia adicional de dote y atribuyera el conflicto exclusivamente a la falta de postres. Sostuvo que la disputa "escaló rápidamente" y que la familia de la joven decidió cancelar la boda.

"Nosotros todavía queremos que nuestro hijo se case", afirmó. Seguidamente, la madre del prometido, Munni Devi, añadió que la tensión escalaba más porque se percataron de la desaparición de joyas que se encontraban como regalos.

Investigación tras altercado en plena boda

Tras el reporte, la policía confirmó que sí hubo heridos en ambos bandos y que siguen investigando las denuncias interpuestas en plena ceremonia. Las diligencias se realizan con apoyo de las grabaciones de CCTV que muestran a los invitados peleando.

Mientras tanto, ambas familias siguen enfrentadas y la boda permanece suspendida tras el caos desatado que causó gran impacto a nivel internacional y se volvió viral en redes sociales.

Es así como lo que debía ser un día de celebración se convirtió en un bochornoso espectáculo de violencia que dejó heridos y una boda suspendida: ¡los invitados desataron el caos por falta de postres!