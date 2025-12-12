Trump propone designar a Perú como aliado principal fuera de la OTAN en plena tensión regional

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En un movimiento que algunos no esperaban, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de designar a Perú como "aliado principal no perteneciente a la OTAN".

La propuesta, enviada al Senado mediante un mensaje presidencial, busca otorgar al país privilegios militares y económicos similares a los de otros 19 países con ese estatus.

El anuncio sorprendió: apenas semanas después de que Trump concediera el mismo estatus a Arabia Saudí y en medio de una campaña de presión contra Venezuela y presuntas organizaciones criminales transnacionales.

"Perú y EE.UU. tienen prioridades de seguridad compartidas, incluyendo la estabilidad regional, la lucha contra el narcotráfico y los lazos económicos", señala el comunicado oficial.

Entre la transición y lucha contra la criminalidad

Perú atraviesa un momento de transición. El presidente interino José Jeri, octavo jefe de Estado en una década, asumió en octubre tras la destitución de Dina Boluarte y enfrenta elecciones generales en abril

La propuesta de Washington llega justo cuando el nuevo gobierno busca proyectar firmeza frente al crimen organizado y fortalecer vínculos internacionales.

El presidente del consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, reconoció que se trata de una estrategia novedosa y expresó que esperan aprovecharla "en beneficio de nuestras sociedades".

Por su lado, el canciller Hugo de Zela se reunió recientemente en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio, abordando temas de minerales críticos y cooperación contra el narcotráfico.

#NoticiasTorreTagle | En segundo mes de Gobierno de transición, la Cancillería impulsó una agenda centrada en alianzas para enfrentar el crimen organizado transnacional, que incluyó una reunión con el secretario de Estado 🇺🇸, la puesta en marcha de controles de carga ilícita en... pic.twitter.com/gGNTYknM0f — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 10, 2025

La designación debe ser revisada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, siguiendo el protocolo habitual. De concretarse, Perú se uniría a Argentina, Colombia y Brasil como países latinoamericanos con este estatus, además de otros 19 en el mundo. El beneficio incluye acceso preferente a contratos de defensa y cooperación militar.

La OTAN y su importancia

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una alianza militar creada en 1949 para garantizar la defensa colectiva de sus miembros. Aunque Perú no forma parte, el estatus de "aliado principal fuera de la OTAN" funciona como un puente de cooperación privilegiada.

Actualmente, la OTAN enfrenta desafíos como la guerra en Ucrania, la presión de Rusia y el debate interno sobre el gasto en defensa. Para Estados Unidos, sumar aliados externos fortalece su red de influencia y capacidad de respuesta global.

La propuesta de Trump resulta insólita por su contexto: un país en transición política, en medio de tensiones regionales y con un historial complejo frente al narcotráfico. Con ello, se abre la puerta a una relación militar y económica más estrecha, mientras la OTAN redefine su papel en un mundo marcado por conflictos y nuevas alianzas estratégicas.