Crimen
Macabro hecho

Doble crimen en El Agustino: Acaban con la vida de hermanos al salir de su domicilio

En el distrito de El Agustino sicarios a bordo de una moto lineal acribillaron a balazos a una pareja de hermanos tras salir de su vivienda.

Acaban con la vida de hermanos en El Agustino
Acaban con la vida de hermanos en El Agustino (Foto: Composición Exitosa)

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 12/12/2025

Minutos después de haber salido de su domicilio, dos hermanos fueron acribillados de varios balazos por sicarios a bordo de una moticicleta en el distrito de El Agustino.

Asesinan a hermanos

Aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana, de este viernes 12 de diciembre, en la cuadra 5 de la avenida Garcilaso de la Vega, arrebataron la vida a ambos jóvenes identificados como  Henry Mauricio Paul Unoc y Kevin Ronald Unoc, de 31 y 30 años, respectivamente.

Mientras tanto, en la zona del doble crimen las autoridades policiales han contabilizado hasta 27 casquillos de bala y procederán a trasladar los cadáveres de los occisos a la Morgue Central de Lima.

Cabe señalar que, las víctimas mortales contaban con requisitoria vigente por el delito de robo agravado de acuerdo a información preliminar, pero aún las circunstancias en la que fallecieron se encuentran aún por esclarecer.

En el lugar de los hechos hay una cámara de seguridad que registró el preciso instante en el que dos personas a bordo de una moto lineal terminan huyendo. De igual modo, grabó el momento en el que las personas se tiran al suelo tras el estallido de las balas.

Vecinos de la zona exigen mayor seguridad

El macabro hecho de sangre ha puesto en vilo a los vecinos de la zona quienes atemorizados han salido al frente a exigir mayor seguridad y presencia de efectivos de la Policía.

"Necesitamos Serenazgo, yo vivo en un pasaje y tenemos miedo. Ahí paran a veces personas que fuman. Necesitamos Policía, no hay cámaras. Yo trabajo, salgo y tengo miedo", señaló una residente a nuestro medio.

De igual forma, otra mujer afirmó que si bien realizan patrullaje, dicha acción es esporádica. En tanto, un equipo de Exitosa conoció que las investigaciones de este doble crimen se llevarán a cabo por el Departamento de Investigación Criminal de El Agustino.

Al mediodía, las autoridades ya se encontraban procediendo con el levantamiento de los cuerpos de ambos hermanos y las imágenes que registró la cámara de videovigilancia serán pieza clave para identificar a los responsables y dar con su paradero.

Los actos de criminalidad parece no cesar en la capital, esta vez en el distrito de El Agustino, sicarios a bordo de una motocicleta acabaron con la vida de dos hermanos abriendo fuego hasta en 25 oportunidades a quemarropa. Las víctimas contaban con requisitoria vigente por el delito de robo agravado.

Temas relacionados Asesinato doble crimen El Agustino hermanos policía

