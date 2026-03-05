¡Alerta naranja! Senamhi advierte lluvias intensas en 36 provincias de nueve regiones para las próximas 24 horas

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/03/2026
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en nueve regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.
¿Dónde se registrarán las lluvias?
De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 064, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del viernes 6 de marzo en las regiones de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Lima, Loreto, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:
Amazonas: Bagua, Bongará, Condorcanqui y Utcubamba.
Áncash: Bolognesi, Huaraz, Huari y Recuay.
Huánuco: Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.
Lima: Cajatambo, Huaral, Huaura y Oyón.
Loreto: Datem Del Marañón, Requena y Ucayali.
Pasco: Oxapampa.
Piura: Ayabaca, Morropón, Piura y Sullana.
San Martín: Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja y Tocache.
Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.
En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en la sierra central, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro.
Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor incidencia sobre la zona centro y norte, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias de moderada intensidad en la costa norte (Tumbes y costa de Piura) y de hasta fuerte intensidad en la costa interior de Piura. En la costa centro, no se descarta ocurrencia de lluvia dispersa y ligera.
INDECI recomienda medidas de preparación
El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.
Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.
Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.
Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en las próximas semanas las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.