¡Alerta naranja! Senamhi advierte lluvias intensas en 36 provincias de nueve regiones para las próximas 24 horas

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en nueve regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 064, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 1:00 p. m. del viernes 6 de marzo en las regiones de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Lima, Loreto, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Amazonas: Bagua, Bongará, Condorcanqui y Utcubamba.

Áncash: Bolognesi, Huaraz, Huari y Recuay.

Huánuco: Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.

Lima: Cajatambo, Huaral, Huaura y Oyón.

Loreto: Datem Del Marañón, Requena y Ucayali.

Pasco: Oxapampa.

Piura: Ayabaca, Morropón, Piura y Sullana.

San Martín: Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja y Tocache.

Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la sierra (centro) y selva (norte y centro) se prevén precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad



Asimismo, se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad en la costa norte

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en la sierra central, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro.

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor incidencia sobre la zona centro y norte, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias de moderada intensidad en la costa norte (Tumbes y costa de Piura) y de hasta fuerte intensidad en la costa interior de Piura. En la costa centro, no se descarta ocurrencia de lluvia dispersa y ligera.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en las próximas semanas las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.