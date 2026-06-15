Renzo Reggiardo presenta balance del operativo de seguridad para resguardar el Centro Histórico de Lima

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de la cuenta oficial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se emitió un comunicado en el que el alcalde Renzo Reggiardo reafirma su compromiso con la ciudadanía en activar las acciones de vigilancia, monitoreo y prevención en el Centro Histórico de Lima tras las situaciones de manifestantes el pasado fin de semana, dada la coyuntura política.

Alcalde brinda balance del operativo especial de seguridad y control territorial

Por medio de una presentación, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó el balance del operativo especial de seguridad y control territorial ejecutado en el Centro Histórico de la capital, mencionando que las acciones desplegadas permitieron preservar el orden público, prevenir actos vandálicos y proteger a la población.

"El despliegue comprendió la participación de 1000 agentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 800 agentes de Serenazgo, de los cuales 200 integraron la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES), equipados con cámaras corporales, las denominadas bodycams. También contamos con dispositivos tasers, que la comuna limeña fue la primera en adquirir", señaló.

🗞️ | Desde la Municipalidad de Lima mantendremos activas las acciones de vigilancia, monitoreo y prevención en el centro histórico, en cumplimiento del Acuerdo de Concejo n° 26 que establece su intangibilidad.



"No vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir atentos. Hay una... pic.twitter.com/KuxFnhHnMP — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 16, 2026

Tecnología en favor de la seguridad

Como parte de la información compartida en la reunión, el alcalde de Lima mencionó que, los efectivos estuvieron debidamente equipados usando la tecnología en favor de la seguridad. Dentro de estas herramientas se encontraron bodycams y dispositivos no letales. Haciendo énfasis en que la Municipalidad de Lima fue la primera en adquirir este tipo de equipos para reforzar las medidas.

"No vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir atentos. Hay una disposición para que toda la corporación municipal continúe controlando cualquier situación que pueda traer como consecuencia violencia, caos, desorden o afectación al patrimonio, y principalmente proteger la integridad física de nuestros vecinos", afirmó.

Restricciones en el tránsito vehicular

Asimismo, la Municipalidad de Lima implementó restricciones temporales al tránsito vehicular entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio en el Centro Histórico de la capital. Para esta medida, la Gerencia de Movilidad Urbana movilizó a 65 inspectores de transporte, quienes orientaron a conductores, coordinaron desvíos y trabajaron junto a la Policía Nacional para asegurar una circulación ordenada en favor de la ciudadanía.

Finalmente, con este balance, el alcalde Renzo Reggiardo pudo marcar lo más resaltante que se incorporó en los últimos días en el operativo de seguridad que tuvo la finalidad de resguardar el Centro Histórico de Lima ante eventos de manifestantes por la coyuntura política que podían poner en riesgo a la población.