Falleció Manolo Rojas, ícono de la comicidad peruana, fuera de su vivienda en La Victoria

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la comicidad peruana está de luto, ya que hace unos instantes se reportó la muerte del conocido humorista e imitador Manolo Rojas. Según las primeras informaciones, el artista habría fallecido dentro de su vehículo, que estaba estacionado al frente de su vivienda, en Santa Catalina, en el distrito de La Victoria. Las autoridades ya están investigando su muerte.

¿De qué falleció Manolo Rojas?

Hace unos instantes se confirmó la muerte del cómico que participaba en el programa 'El Reventonazo de la Chola'. Aunque las causas de su muerte aún no han sido confirmadas, las primeras informaciones apuntan a que el artista murió por un paro cardiaco. La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta las afueras de su vivienda y cercó la zona donde se encuentra su camioneta de color blanco, en la que está su cuerpo.

Sus familiares salieron de su domicilio y protagonizaron escenas de dolor por la sensible muerte del actor cómico. Hasta el momento no han dado declaraciones al respecto y se espera que en las próximas horas se determine el motivo de su fallecimiento. Manolo Rojas era uno de los actores cómicos más queridos del Perú.

La gran trayectoria de Manolo Rojas

Manolo Rojas nació el 16 de noviembre de 1962 en Huaral, en el seno de una familia humilde. Desde joven mostró interés por la comicidad y empezó en el circuito de los cómicos ambulantes. Su talento fue descubierto en los años 90, cuando dio el salto a la televisión en el programa "Hola qué tal".

Con el paso del tiempo, se consolidó como imitador en espacios icónicos como "Risas y Salsa", destacando por recrear personajes populares. Su famosa imitación del "Brother Pablo" le dio reconocimiento a nivel nacional. También compartió escenario con figuras como Miguel Barraza y Melcochita, fortaleciendo su presencia en el humor peruano.

Su carrera fue amplia y versátil. Participó en televisión, radio y espectáculos en vivo, siendo parte del programa radial "Los Chistosos" y del elenco de 'El Reventonazo de la Chola'. Además, incursionó en la actuación con series como "De vuelta al barrio" y "Al fondo hay sitio", demostrando su capacidad para adaptarse a distintos formatos.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, también exploró la música y el emprendimiento, componiendo canciones y lanzando temas propios. En 2016 incluso recibió un reconocimiento en el Congreso de los Estados Unidos por su aporte artístico. Su carrera estuvo marcada por la constancia y el cariño del público.

Hoy, su partida deja un profundo vacío en la comicidad peruana. Manolo Rojas será recordado no solo por sus imitaciones, sino por su sencillez y entrega al público. Su legado vive en cada risa que provocó, convirtiéndose en un símbolo del humor popular que jamás será olvidado.