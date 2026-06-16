Congreso aprueba dictamen para garantizar la renovación de autoridades en los gobiernos municipales

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Congreso de la República oficializó una reforma electoral que busca garantizar la renovación democrática y elevar la valla de legitimidad en las regiones y municipalidades del país. Mediante la publicación de la Ley Nº 32657 en el diario oficial El Peruano, se modificaron normativas esenciales para el sistema político, otorgando nuevas facultades de fiscalización al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Renovación democrática de autoridades en los gobiernos municipales

Con la modificación del artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales , el JNE podrá declarar la nulidad de los comicios, de oficio o a pedido de parte, si se comprueban graves irregularidades que alteren el resultado.

Asimismo, la ley establece un fuerte castigo al descontento ciudadano y al ausentismo: las elecciones se anularán si la inasistencia de votantes supera el 50% o si los votos nulos y en blanco, juntos o separados, superan los dos tercios de los votos emitidos. Ante este escenario, el sistema estará obligado a convocar a Elecciones Municipales Complementarias.

Por otro lado, la reforma apunta directamente a la supervivencia de los partidos políticos al modificar el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas . Bajo las nuevas reglas, cualquier partido perderá automáticamente su inscripción si decide no competir en los procesos regionales en, al menos, el 30% de las regiones, además de ausentarse en los comicios municipales.

#PlenoDelCongreso aprobó el dictamen de la Comisión de Constitución que propone la ley que modifica el artículo 36 de la Ley 26864, de Elecciones Municipales, para garantizar la renovación democrática de autoridades en los gobiernos municipales.



Quedó exonerado de segunda... pic.twitter.com/QvWJWS2qsG — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 12, 2026

¿Cuándo son las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El JNE anunció que las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de octubre de 2026. En ese sentido, la institución indicó que, en estos comicios, participarán un total de 26.314.724 votantes, incluyendo a 76 ciudadanos extranjeros habilitados únicamente para las municipales, según el Padrón Electoral.

Otra de las fechas clave que deben tener en cuenta todos los votantes habilitados es el domingo 26 de julio, día en el que, según el cronograma electoral del JNE, se realizará el sorteo de miembros de mesa para los comicios.

Asimismo, cabe resaltar que, durante el 15 de junio, la entidad electoral cambió la fecha límite para presentar solicitudes de inscripción de candidatos para el 19 del mismo mes. Todos los detalles sobre esta nueva jornada serán publicadas paulatinamente a través de las redes sociales y plataformas del JNE.

Esta nueva legislación, rubricada por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, marca un antes y un después en las reglas de juego electoral. Al castigar tanto la apatía electoral como la falta de representatividad real de los partidos, la norma presiona a las organizaciones políticas a postular candidatos viables y movilizar al electorado, bajo el riesgo de desaparecer del mapa político si deciden mantenerse al margen de las regiones.