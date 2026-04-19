Cae el "Búnker Gota Colombo": PNP desarticula red de extorsión que operaba en Lima Sur y Este

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un contundente operativo ejecutado durante la madrugada, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la banda criminal "Búnker Gota Colombo", organización dedicada a la extorsión mediante préstamos ilegales conocidos como "gota a gota", que operaba en Lima Sur y Este.

La modalidad "gota a gota" consiste en ofrecer préstamos rápidos e informales con intereses excesivos, dirigidos principalmente a pequeños comerciantes o personas en situación vulnerable. Sin embargo, cuando los deudores no pueden cumplir con los pagos, son sometidos a amenazas, intimidación e incluso violencia.

Desarticularon a la organización criminal "Búnker Gota Colombo"

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en Villa El Salvador, identificado como el principal centro de operaciones del grupo delictivo. Agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ubicaron el inmueble donde permanecían nueve integrantes de la banda, entre ellos ocho extranjeros y un peruano.

Los detenidos fueron identificados como Diego Buitrago, Juan Rodríguez, Robert Gonzales, Miguel Madulanda, Deison Morales, Sebastián Zapata, Mariana Vera, Angélica López, y el nacional José Silva.

Ellos son investigados por la presunta comisión de delitos de fabricación y uso de armas, y extorsión agravada, bajo la modalidad de préstamos "gota a gota".

De acuerdo con la investigación policial, esta red criminal sembraba terror entre decenas de ciudadanos en los distritos de Ate, Santa Anita, San Martín de Porres, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Objetos que incautaron en el inmueble

Durante el operativo, la policía incautó diversos elementos, entre ellos explosivos, vehículos y equipos de comunicación que eran utilizados para ejecutar sus actividades ilícitas.

Los efectivos incautaron cuatro cartuchos de dinamita, material utilizado para amedrentar a sus víctimas. Asimismo, se decomisaron 33 teléfonos celulares, siete cuadernos con registros detallados de cuentas y cobranzas, 13 motocicletas y un automóvil.

Los detenidos y el material incautado han sido puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley, reafirmando el compromiso del sector Interior en la lucha frontal contra las mafias de préstamos "gota a gota" y la extorsión.

El operativo se originó tras la denuncia de una mujer residente de Villa El Salvador, quien reportó ser víctima de amenazas constantes para realizar depósitos mediante una billetera digital.

La caída del "Búnker Gota Colombo" representa un importante avance en la lucha contra la extorsión en Lima, pero también evidencia la expansión de estas mafias en sectores vulnerables. El reto ahora será sostener los operativos y reforzar la prevención para evitar que nuevas organizaciones ocupen su lugar.