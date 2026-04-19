Fuertes lluvias ponen en alerta a 27 provincias de cuatro regiones para las próximas horas, según alerta el INDECI

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en cuatro regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan las precipitaciones de nivel de "alerta naranja" en algunas provincias de las regiones de Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Huánuco : Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Huánuco, Pachitea y Puerto Inca.

: Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Huánuco, Pachitea y Puerto Inca. Loreto : Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto y Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali.

: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto y Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali. San Martín : Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache.

: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

🟠 Se presentarían #LluviasIntensas (nivel naranja) hasta el 20/4 en varias provincias de los departamentos de Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali, de acuerdo a la información del @Senamhipe pic.twitter.com/qDgLfDr8JP — COEN - INDECI (@COENPeru) April 19, 2026

En ese sentido, se esperan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) localizadas de ligera a moderada intensidad, principalmente en la sierra sur oriental en horas de la tarde/noche. Este suceso estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas localizadas en zonas situadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra central y sur.

Del mismo modo, se esperan lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad a lo largo de la selva peruana, con mayor incidencia en la selva alta, centro y norte, acompañadas también por ráfagas de viento y descargas eléctricas que se presentarán durante la tarde, noche y las primeras horas de la madrugada.

Para la costa central se prevé lluvias de hasta ligera intensidad, específicamente en la costa interior de Tumbes y Piura durante la noche y las primeras horas de la madrugada.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.