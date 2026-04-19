Jorge Chávez: Incautan más de 100 celulares de alta gama que pasajera buscaba vender sin pagar impuestos

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó más de un centenar de celulares de alta gama en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras detectar que una pasajera intentaba ingresarlos al país sin declarar y con la intención de comercializarlos sin pagar impuestos.

El hallazgo se produjo la noche del último martes en el área de llegadas internacionales, durante un operativo de control rutinario.

Buscaba vender más de 100 teléfonos sin pagar impuestos

La pasajera provenía de Estados Unidos con escala en Panamá y fue perfilada por los oficiales de Aduanas para una revisión especial. Al pasar su equipaje por el escáner de rayos X, se detectó un número inusual de dispositivos electrónicos.

En la inspección física se confirmó que transportaba 109 teléfonos celulares de última generación, además de cinco laptops, dos tablets, cinco lentes fotográficos y relojes smartwatch. Todo el material estaba oculto en maletas y no había sido declarado en el control migratorio.

Personal de Aduanas incauta celulares y equipos electrónicos.

Valor y procedimiento legal

El valor de los equipos incautados supera los 400 mil soles, según estimaciones de la entidad. El caso fue comunicado a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao, que dispuso la detención de la pasajera y la incautación inmediata de los dispositivos. La investigación busca determinar si se trata de un intento de contrabando organizado o de una operación individual.

La Sunat informó que en lo que va del año ya se han incautado más de 300 celulares en el Jorge Chávez, valorizados en más de 870 mil soles. En 2025, las intervenciones superaron los 1,150 equipos, con un valor aproximado de 2.8 millones de soles. Estas cifras reflejan la magnitud del contrabando tecnológico que se intenta ingresar por el principal terminal aéreo del país.

Llamado a la ciudadanía

La entidad recordó que los pasajeros pueden informarse sobre los artículos permitidos y restringidos a través de la web y la aplicación "Bienvenido al Perú", donde se detallan los requisitos para ingresar equipos electrónicos y otros bienes. La Sunat subrayó que el incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones penales y la pérdida definitiva de los bienes.

El operativo en el Jorge Chávez evidencia la importancia de los controles aduaneros en la lucha contra el contrabando tecnológico. La incautación de más de 100 celulares de alta gama no solo representa un golpe económico, sino también un mensaje de advertencia a quienes intentan evadir impuestos y vulnerar la normativa vigente.