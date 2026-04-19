Golpe a la extorsión: PNP desarticula dos bandas criminales en Miraflores y Los Olivos

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Golpe a la extorsión en Lima. Durante dos operativos simultáneos en Miraflores y Los Olivos, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron desarticular dos bandas criminales dedicadas a la extorsión de empresarios y trabajadores.

En el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente, la PNP ejecutó acciones de inteligencia operativa este sábado 19 de abril, que permitió la captura de tres sujetos vinculados a amenazas contra sectores como el de construcción.

Los Halcones, Diviac y Dirincri ejecutan capturas de extorsionadores

El primer operativo tuvo lugar en Lima Norte y fue liderado por agentes de Los Halcones Norte, donde desbarataron la banda criminal "Los Demonios del Mal" en el distrito de Los Olivos.

La intervención, realizada en las inmediaciones del Óvalo Infantas con la Panamericana Norte, resultó en la captura de los delincuentes Jhospeth Languasgo y Luis Narváez.

Durante la operación, las fuerzas del orden incautaron una granada de guerra tipo piña, una motocicleta y tres teléfonos celulares. Los móviles contenían mensajes extorsivos dirigidos a sus víctimas.

También se halló nueve dosis de la droga sintética conocida como "Tusi".

En simultáneo, otra intervención tuvo lugar en el distrito de Miaflores, esta vez a cargo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y del Departamento de Protección de Obras Civiles de la Dirincri.

Los agentes capturaron en fragrancia a Héctor Paucar, alias "Mascarita", gracias a una denuncia con reserva de identidad que un ciudadano interpuso el pasado viernes 17 de abril.

El sujeto había sido capturado en la intersección de las avenidas Benavides y José Ramírez Gastón, luego de haber sido denunciado por exigir pagos semanales de S/ 200 con amenazas de muerte a los representantes de una obra de construcción civil.

A Paucar se le incautó S/ 2100 en efectivo, cuatro municiones de arma de fuego y credenciales de sindicatos que utilizaba como fachada para sus actividades ilícitas.

PNP descarta solicitar detención preliminar contra Piero Corvetto

En medio de las investigaciones contra funcionarios involucrados en diversas irregularidades suscitadas en las Elecciones 2026, la PNP descartó haber solicitado detención preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Este sábado 18 de abril, el general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, negó que haya llegado el mencionado pedido a la institución.

"No tenemos información, nosotros en la Policía no sabemos eso, la Policía no lo ha detenido. Fue detenido un gerente de Gestión Electoral (José Samané), pero eso ha sido hace 4 o 5 días", manifestó.

La PNP logró capturar a tres presuntos extorsionadores vinculados al cobro de cupos en Miraflores y Los Olivos.