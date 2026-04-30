¿Vas a viajar? Indeci advierte lluvias intensas en 15 regiones del Perú para el inicio del fin de semana largo

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias intensas en 15 regiones del Perú para las próximas 24 horas.

A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta en el inicio del fin de semana largo.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan las precipitaciones en algunas provincias de las regiones de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

En ese sentido, el Senamhi informó que se presentarán precipitaciones localizadas (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de ligera a moderada intensidad en la sierra norte, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas. Asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas localizadas en zonas situadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra sur.

Del mismo modo, también se esperan lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva norte, acompañadas del mismo modo por ráfagas de viento y descargas eléctricas que se presentarán durante la tarde, noche y las primeras horas de la madrugada. Para la costa central se prevé llovizna dispersa en la noche, madrugada y/o primeras horas de la mañana.

Se presentarían #LluviasIntensas (nivel naranja) hasta el 1/5 en las provincias de Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Mayna, Putumayo y Ucayali del departamento de Loreto, de acuerdo al aviso de corto plazo del @Senamhiperu. pic.twitter.com/0q1p0meA26 — COEN - INDECI (@COENPeru) April 30, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.