¿Cómo solicitar asilo en Estados Unidos?: Estos son los pasos y requisitos para asegurar tu futuro

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Muchos llegan a la frontera buscando seguridad ante amenazas graves en casa. Este proceso legal pide demostrar que corres peligro por tu religión, raza o ideas políticas, cumpliendo con papeles específicos y entrevistas serias frente a los oficiales de inmigración.

Cualquier persona que ya esté dentro de Estados Unidos y no sea ciudadano puede pedir este beneficio. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en el trámite también puedes incluir a tu pareja e hijos si son menores de edad.

Rutas legales y costos del proceso afirmativo

El asilo afirmativo es para quienes no tienen una orden de expulsión inmediata. Debes mandar tu solicitud antes de cumplir un año de haber llegado al país, a menos que tengas una razón muy fuerte y justificada para haberte pasado de esa fecha.

Hacer este trámite tiene costos que debes tener en cuenta. El formulario I-589 cuesta 100 dólares al inicio, y luego hay que pagar 102 dólares cada año para que tu caso siga activo y bajo revisión mientras esperas una respuesta final.

Si el servicio de inmigración no acepta tu pedido al principio, tu caso pasará a un juez. En esa etapa, un tribunal especial volverá a revisar todo tu expediente para decidir si realmente necesitas la protección y si cumples con lo que manda la ley.

🚨 @DHSgov Announces New Immigration Fees & Enforcement Measures 🚨



These changes ensure that immigration services are funded by those who use them.



Learn more: https://t.co/DPCywTl5ex pic.twitter.com/PUkWXvN5Ru — USCIS (@USCIS) April 28, 2026

Defensa ante la deportación y entrevistas de mérito

Si te detienen al entrar y demuestras que tienes miedo de volver, sigue la entrevista de méritos. Un oficial analizará si hay riesgo de que sufras tortura en tu país, lo que te daría una oportunidad de quedarte bajo protección internacional.

Cuando alguien es arrestado sin papeles, el asilo defensivo es su última carta. Este proceso se hace en una corte de inmigración, donde un juez escucha tu historia y también la versión de los oficiales que controlan las fronteras y aduanas.

En el juicio puedes llevar un abogado para que te ayude frente a los fiscales. El juez es quien decide si te da el beneficio o si ordena que salgas del país de inmediato, aunque siempre tienes una opción de apelar si no estás de acuerdo.

Para que todo salga bien, es vital entender bien cómo solicitar asilo en Estados Unidos: pasos y requisitos. La clave es presentar pruebas claras de la persecución ante el USCIS y estar al día con los pagos mientras dure todo tu proceso.