Oleajes anómalos: Marina de Guerra anuncia fenómeno marítimo en el litoral para este fin de semana largo

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la continuación de los oleajes anómalos de hasta moderada intensidad en el litoral peruano para este fin de semana largo, el inicio del mes de mayo.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 17-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la madrugada del sábado 02 hasta el miércoles 06 de mayo. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Aviso Especial de Oleaje N.º 17-26.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), la condiciones del mar serán normales. El mismo caso será para el litoral centro (Zona al sur de Salaverry hasta Supe).

No obstante, desde al sur de Supe hasta San Juan de Marcona, persistirá el oleaje ligero del suroeste hasta el viernes 1 de mayo, incrementando a nivel moderado desde la madrugada del sábado 02 y disminuyendo nuevamente a ligero por la tarde del domingo 03 de mayo.

En el caso del litoral Sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), continuará del mismo modo el oleaje ligero del suroeste, elevándose a moderado desde la madrugada del sábado 02 y regresando a nivel ligero en la mañana del día siguiente.

𝗔𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜Ó𝗡 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗔 | 𝗢𝗟𝗘𝗔𝗝𝗘 𝗘𝗡 𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢

🗓️ 𝗗𝗲𝗹 𝟮𝟵 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹 𝗮𝗹 𝟬𝟲 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘆𝗼



⚠️ Oleaje del suroeste en el litoral peruano

🔹 Centro y Sur: incremento a oleaje moderado el 02 de mayo, disminuyendo el 03

🔹 Norte: condiciones normales pic.twitter.com/eySKVKITdo — Hidrografía Perú (@DHN_peru) April 30, 2026

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, ambas entidades exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.