RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Tomen sus precauciones

Oleajes anómalos: Marina de Guerra anuncia fenómeno marítimo en el litoral para este fin de semana largo

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú alertó la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos en el litoral peruano para este fin de semana largo.

Marina de Guerra pronostica oleajes anómalos.
Marina de Guerra pronostica oleajes anómalos. Andina

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/04/2026

Síguenos en Google News Google News

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la continuación de los oleajes anómalos de hasta moderada intensidad en el litoral peruano para este fin de semana largo, el inicio del mes de mayo.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 17-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la madrugada del sábado 02 hasta el miércoles 06 de mayo. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Aviso Especial de Oleaje N.º 17-26.
Aviso Especial de Oleaje N.º 17-26.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), la condiciones del mar serán normales. El mismo caso será para el litoral centro (Zona al sur de Salaverry hasta Supe).

No obstante, desde al sur de Supe hasta San Juan de Marcona, persistirá el oleaje ligero del suroeste hasta el viernes 1 de mayo, incrementando a nivel moderado desde la madrugada del sábado 02 y disminuyendo nuevamente a ligero por la tarde del domingo 03 de mayo.

Senamhi descarta presencia del otoño e invierto para el 2026 por impacto del Fenómeno El Niño
Lee también

Senamhi descarta presencia del otoño e invierto para el 2026 por impacto del Fenómeno El Niño

En el caso del litoral Sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), continuará del mismo modo el oleaje ligero del suroeste, elevándose a moderado desde la madrugada del sábado 02 y regresando a nivel ligero en la mañana del día siguiente.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo 

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

ENFEN descarta un eventual fenómeno El Niño de magnitud "muy fuerte" por evidencia insuficiente
Lee también

ENFEN descarta un eventual fenómeno El Niño de magnitud "muy fuerte" por evidencia insuficiente

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, ambas entidades exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general. 

Temas relacionados Fin de semana largo litoral peruano Marina de Guerra del Perú oleaje anómalo playa

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA