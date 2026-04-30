Metropolitano: Horarios y servicios que operarán durante el feriado por el Día del Trabajador

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 1 de mayo, miles de ciudadanos en todo Lima se preparan para disfrutar de un día de relajo y compartir al lado de sus familias con motivo de las celebraciones por el Día del Trabador. Pero a pesar de que la carga laboral se reducirá drásticamente, otro importante número de personas se movilizará por toda la capital.

Horarios y servicios del Metropolitano durante el 1 de mayo

Por ejemplo, miles de usuarios utilizan diariamente el Metropolitano para dirigirse a sus centros de trabajo, estudios o cualquier otro destino. Y a solo horas de este nuevo feriado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao publicó los servicios y horarios de este masivo sistema de transporte público.

Para comenzar, el servicio regular A, que va desde la Estación Naranjal hasta la Central circulando por el centro histórico de la ciudad, operará desde las 5 a. m. a 10 p. m. Lo propio hará el servicio regular C que parte desde la Estación Matellini en Chorrillos hasta la Estación Ramón Castilla en la avenida Emancipación.

Mientras que el servicio regular B, que inicia en la terminal Chimpu Ocllo en Carabayllo hasta la Estación Central, también funcionará desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Finalmente, el Expreso 5, el cual inicia recorrido en el terminal Naranjal, en Independencia, hasta la Estación Plaza de Flores en Barranco, operará de 6 a. m. a 8 p. m.

Servicios regulares del Metropolitano operarán con normalidad.

Según se indica en el comunicado de ATU, el resto de expresos que circulan de lunes a viernes no funcionarán por lo que los pasajeros deberán tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes. A su vez, los buses alimentadores funcionarán desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p. m.

Servicio lechucero operará con normalidad

Por último, el servicio Lechucero, que solo opera viernes y sábados, funcionará con normalidad el 1 de 2 de mayo en su horario habitual que es de 11:30 p. m. a 4 a. m.

"La ATU recomienda a los ciudadanos planificar sus viajes con anticipación y recargar sus tarjetas oportunamente para evitar inconvenientes. Asimismo, mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución", expresó ATU.

En resumen, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao reveló los horarios y servicios del Metropolitano que funcionarán durante el feriado del 1 de mayo donde los peruanos y el resto del mundo celebran el Día del Trabajador.