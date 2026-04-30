Renzo Reggiardo demanda al JNE con acción de amparo tras rechazar elecciones complementarias

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este jueves 30 de abril, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, interpuso una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por declarar inviable la solicitud de elecciones complementarias que presentó el excandidato presidencial, Rafael López Aliaga.

Alcalde de Lima presenta acción de amparo contra el JNE

El pasado martes, el burgomaestre había expresado su rotundo rechazo y preocupación ante la decisión unánime del Pleno del JNE, argumentando que esto afectaría directamente la legitimidad democrática al dejar sin voto a miles de peruanos y advirtiendo que iniciaría acciones constitucionales.

Ahora, la demanda presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJ) busca revertir el acuerdo de la entidad electoral, al considerar que este vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como el derecho a la participación política, al sufragio y a principios de razonabilidad.

"Cumpliendo con mi palabra, he interpuesto ante la Corte Superior de Justicia de Lima una acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que declaró inviable las elecciones complementarias en Lima, por cuanto vulnera el derecho de participación política y sufragio de 1 millón de limeños", señaló en su perfil de X.

El hecho se enmarca en la accidentada jornada electoral del 12 de abril, donde miles de peruanos se quedaron sin ejercer su derecho al voto en más de 200 mesas de sufragio de distritos de Lima Sur, a raíz de graves fallas logísticas en el traslado del material electoral por parte de la ONPE y la empresa Galaga SAC.

Cumpliendo con mi palabra, he interpuesto ante la @CSJdeLima, una acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del @JNE_Peru, que declaró inviable las elecciones complementarias en Lima, por cuanto vulnera el derecho de participación política y sufragio de 1 millón de limeños pic.twitter.com/Sy87j8DsZo — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) April 30, 2026

¿Por qué el JNE rechazo el pedido de elecciones complementarias?

El pasado 23 de abril, el JNE declaró inviables las elecciones complementarias en Lima y en todo el país por unanimidad, luego de un análisis técnico-jurídico de la solicitud de López Aliaga, quien había exigido públicamente esta convocatoria desde el día posterior a la jornada electoral.

Según la resolución, el Pleno consideró que esta figura solo aplica en la ley para procesos municipales, cuando el ausentismo supera el 50% o cuando los votos nulos y en blanco superan los dos tercios.

Asimismo, argumentaron que las incidencias presentadas durante la jornada electoral fueron atendidas con medidas excepcionales, como la ampliación del horario de votación el 12 de abril y la extensión de la jornada al 13 de abril en las mesas no instaladas.

Por lo tanto, el JNE concluyó que no existe base legal ni práctica para repetir la votación en Lima.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, interpuso una acción de amparo contra el JNE ante la Corte Superior de Justicia de Lima por rechazar las elecciones complementarias.