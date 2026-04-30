CNDDHH emite comunicado sobre red de engaño a más de 140 peruanos que habrían caído en falsas propuestas de trabajo

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dentro del comunicado difundido en redes sociales por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se detalla que más de 140 peruanos habrían sido víctimas de esta modalidad bajo informaciones falsas de trabajo.

Violación de los derechos humanos

Como parte de estas prácticas en contra de los derechos humanos, algunas de las acciones que se habrían usado en contra de los compatriotas sería la retención de sus documentos como pasaportes que acrediten su país de origen, coacción y envío a zona de combate con alta peligrosidad.

Todas estas acciones corresponderían a una modalidad de trata de personas en las que se verían envueltas graves violaciones de derechos humanos en las que las organizaciones pertinentes deberían tomar medidas que resguarden a esta población.

Por medio de esta comunicación, la entidad menciona su preocupación en este caso en el que se estarían incumpliendo una serie de derechos.

"Expresamos nuestra preocupación antes las denuncias sobre ciudadanos peruanos que habrían sido captados mediante ofertas laborales engañosas y trasladados a Rusia, donde serían obligados a participar en el conflicto armado contra Ucrania", señaló.

🚨 #ALERTA | Peruanos en riesgo: Trata y conflicto armado en Rusia



Denunciamos la captación de más de 140 compatriotas bajo falsas ofertas laborales para ser enviados a combatir en Ucrania. Estos hechos podrían configurar trata de personas y graves violaciones a los derechos... pic.twitter.com/W4sWk7cnQd — CNDDHH 🇵🇪 #ConsensoPorLosDDHH (@cnddhh) April 30, 2026

En el mismo sentido, el Consenso por los Derechos Humanos del Perú menciona que el Ministerio de Relaciones Exteriores ejecute una estrategia que de con la ubicación de los ciudadanos peruanos.

Y en caso de requerir medidas de asistencia en favor de su salud, se vele por su bienestar al haber estado involucrados en un conflicto bélico sin su consentimiento.

Dentro de esta normativa, se contemplaría la nulidad de los contratos que muchos de ellos se vieron forzados a firmar por medio de amenazas que ponían en riesgo su vida.

Atención transparente de los procesos para las familias

Otro punto que destacar en la publicación, es la apertura de un canal de comunicación con los familiares que están presionando a las instituciones para recibir una respuesta. De esta manera, se puede acelerar el acompañamiento integral.

"Instamos al Ministerio Público del Perú a iniciar investigaciones de oficio por presuntos delitos de trata de personas desde un enfoque de criminalidad transnacional".

Con esta comunicación, queda más que claro que, para la finalidad de esta entidad es velar por la protección de la vida, la integridad y la dignidad de las personas que son pilares primordiales del Estado.

En conclusión, la presión a las autoridades correspondientes hará que emitan alguna respuesta que de solución a esta situación que afecta de manera directa a muchas familias que viven en el territorio peruano.