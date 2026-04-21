Terror en el Rímac: Sicario acaba con la vida de un hombre y artefacto explosivo detona en una vivienda

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de violencia se registró la noche de ayer, lunes 20 de abril, en el distrito del Rímac. Un sicario acabó con la vida de un hombre en un pasaje y, posteriormente, habría dejado un explosivo en una casa, lo que produjo una fuerte detonación, alarmando a los vecinos de la zona.

Asesinato y explosión en el Rímac

Según información preliminar, el hecho ocurrió exactamente en la cuadra 2 de Flor de Amancaes, a la altura del paradero C. En imágenes captadas por una cámara de seguridad, se puede ver el preciso instante en que un hombre se encuentra con otro en un pasaje y, tras intercambiar unas palabras, ambos deciden seguir su camino.

Sin embargo, uno de ellos camina unos pasos y, al sentir que lo están siguiendo, voltea y se da con la sorpresa de que un sujeto corrió a atacarlo directamente, disparándole en varias oportunidades. El sicario habría disparado al menos en dos ocasiones, con la intención de acabar con la vida del sujeto.

Después del ataque, el sicario se refugia en una casa, mientras el herido busca huir, pero es alcanzado por el sujeto armado, quien termina de asesinarlo. La Policía informó que en el lugar se encontraron dos casquillos de bala. La víctima fue trasladada al hospital Cayetano Heredia, pero llegó cadáver.

Asimismo, se informó que en la parte superior de donde se produjo el ataque ocurrió una fuerte explosión y, hasta el momento, se desconoce el motivo. Hasta el lugar llegó la Policía Nacional del Perú (PNP), peritos de criminalística y otras autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.

🔴🔵 Ataque en el Rímac: Sicario asesina a un hombre y artefacto explosivo detona en una vivienda.



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Asesinan dirigente vecinal en el Callao

La madrugada de este miércoles 15 de abril, José Félix Carhuancho Leguía, dirigente vecinal de 72 años, fue asesinado en el interior de su vivienda, localizada en la zona conocida como Gambetta Baja, en la Provincia Constitucional.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP) ocurrió pasada la medianoche cuando sujetos desconocidos tocaron la puerta de la casa de la víctima y sin mediar palabra abrieron fuego a quemarropa.

El hombre que se desempeñaba como dirigente del local comunal desde hace dos años recibió un total de 8 balazos tras abrir la entrada de su hogar. Cabe señalar que, según fuentes oficiales, la esposa del occiso fue alcanzada por los disparos por lo que resultó herida en el brazo y tuvo que ser derivada de emergencia al hospital Negreiros.

Por su parte, familiares del hombre asesinado indicaron que él se encontraba próximo a culminar su gestión luego de ser elegido por sus propios vecinos para que los represente. Al respecto, su hija afirmó que desconocía que su padre haya tenido algún tipo de amenaza.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar si ambos hechos están relacionados. Vecinos exigen mayor seguridad ante el incremento de la violencia en la zona. La Policía no descarta nuevas diligencias para identificar al responsable y conocer el móvil del ataque ocurrido en el Rímac.