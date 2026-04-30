Elecciones 2026: Responsabilidad penal de Piero Corvetto en caso Galaga no está probada, señala Rodolfo Pérez

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En medio de un proceso judicial en curso contra Piero Corvetto por presunta corrupción en la organización de las Elecciones 2026, el abogado penalista Rodolfo Pérez señaló que la responsabilidad penal del exjefe de la ONPE no está debidamente probada al no contar con "evidencia contundente" que la respalde.

Acusación penal de Corvetto no cuenta con "evidencia contundente", señala Pérez

Este jueves 30 de abril, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 18 meses contra Corvetto en el marco de la investigación que le imputa los delitos de colusión agravada, omisión de funciones y falsa declaración en procedimiento administrativo durante el último proceso electoral.

Al respecto, en diálogo con Exitosa, Pérez sostuvo que este caso refleja la situación de la justicia y el sistema político en el Perú, al considerar que Corvetto renunció a la jefatura de la ONPE de forma ilegal.

"Ante hechos que han sido graves, como la ausencia de la llegada del material electoral y la muy mala gestión de ONPE para solucionar al tema, han llevado a un punto de indignación política donde se ha retirado a una autoridad electoral en medio del proceso", manifestó.

En ese sentido, el penalista afirmó que no existen pruebas de que la existencia de un "direccionamiento de parte del jefe de la ONPE para vulnerar la voluntad popular".

"¿Eso está probado, hay alguna evidencia? Creo que es muy importante que, en este momento de fragilidad democrática e institucional en el Perú, si hay acusaciones contra las más altas autoridades, estas tienen que estar respaldadas en evidencia", remarcó Pérez.

PJ declara fundado pedido fiscal de impedimento de salida

Durante una audiencia virtual, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del juez Manuel Chuyo, declaró fundado el pedido de Fiscalía Anticorrupción del impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto y otros acusados.

El fallo del PJ se emitió luego de que la defensa legal de Corvetto, al mando de Julio Arbizu, se allane a la solicitud fiscal durante la sesión, por lo que no hubo mayor debate respecto a una oposición.

La Fiscalía sostiene que existieron coordinaciones previas entre funcionarios de la ONPE para favorecer a Galaga en los Términos de Referencia (TDR), puntajes técnicos y económicos, ignorando alertas y modificando reglas durante el proceso.

El penalista Rodolfo Pérez señaló que la responsabilidad penal del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, dentro del presunto delito de colusión en la organización de las Elecciones 2026, no está probada.