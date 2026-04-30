Roberto Sánchez incorpora a José Domingo Pérez para liderar reforma judicial con Juntos por el Perú

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La campaña presidencial de Roberto Sánchez ha presentado formalmente al exfiscal José Domingo Pérez como parte de su equipo de asesores. Esta unión busca desarrollar una propuesta de reforma del sistema de justicia basada en la trayectoria del exmiembro del equipo especial Lava Jato.

Trayectoria y situación del exfiscal

Sánchez comunicó la incorporación del abogado a través de sus redes sociales, señalando un enfoque en la lucha contra la corrupción. El candidato presidencial de Juntos por el Perú mencionó que evalúa la posibilidad de designar a Pérez como su próximo Ministro de Justicia.

El nuevo integrante del equipo técnico atraviesa actualmente una suspensión de la Fiscalía dictada a inicios de este año. Esta medida se originó por faltas muy graves en el marco del caso Cócteles, proceso vinculado a aportes de campaña política.

Como se recuerda, José Domingo Pérez intentó acceder a una plaza como juez dentro del Poder Judicial durante el concurso del año 2023. Sin embargo, no logró aprobar el examen de conocimientos que fue administrado por la Junta Nacional de Justicia para esa selección.

Recientemente, el abogado también asumió funciones en la defensa legal del expresidente Pedro Castillo. Este vínculo con el entorno del exmandatario precedió su ingreso oficial a la plataforma política de Juntos por el Perú y su respaldo al congresista Roberto Sánchez.

El candidato señaló que la visión técnica de Pérez será fundamental para estructurar su plan de gobierno. Considera que su perfil es idóneo para confrontar la problemática de las instituciones que, según su postura, han sido vulneradas por diversos grupos de interés.

POR UNA MAYORÍA POLITICA y SOCIAL

Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y lucha implacable contra la corrupción, bienvenido Dr José Domingo Pérez #PedroCastilloLibertad #JuntosPorElPueblo #JP pic.twitter.com/iY8dD43Nva — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) April 30, 2026

Posturas políticas y relaciones internacionales

El candidato analizó la coyuntura actual y la participación de diversas fuerzas políticas en el Congreso. Confirmó que su programa mantendrá al Estado peruano bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurar el cumplimiento de tratados internacionales.

Esta decisión política busca establecer una línea clara respecto al respeto de los marcos legales internacionales vigentes. Para la agrupación, la presencia de Pérez garantiza un enfoque técnico en la protección de los derechos fundamentales y la transparencia en la administración pública nacional.

La estrategia de campaña apunta ahora a utilizar la experiencia del exfiscal en procesos complejos de investigación criminal. Con este respaldo, Roberto Sánchez busca consolidar una mayoría política y social competitiva para enfrentar los comicios electorales junto al exfiscal José Domingo Pérez.