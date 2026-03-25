Sicarios asesinan a balazos a conductor de la E.T. 'Real Star' en Comas: Hijo de la víctima fue testigo del crimen

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Los atentados contra empresas de transporte público continúan siendo constantes. Esta vez, cuatro presuntos sicarios bordo de motocicletas dispararon, con total sangre fría, hacia el conductor de un bus de la empresa de transporte 'Real Star', en el distrito de Comas.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el hecho se presentó en horas nocturnas del último martes 24 de marzo, exactamente en la zona de ingreso a la avenida Trapiche con la Panamericana Norte.

Los cuatro sujetos desconocidos que iban a bordo de dos motocicletas, interceptaron el bus y dispararon hasta en cinco oportunidades contra el chofer, quien fue impactado por las balas en el cuello y en el pecho. Según testigos, el atentado se ejecutó en dos partes.

En un primer momento, los sujetos dispararon y el chofer gravemente herido intentó avanzar unos metros para huir del ataque; sin embargo, en ese momento apareció la segunda moto y los criminales a bordo volvieron a ejecutar disparos, asegurando el ataque contra el conductor que, fue identificado como Malaquias Segundo Céspedes de 62 años de edad.

Tras el atentado, personal de Serenazgo del mencionado distrito subieron al conductor, quien aún permanecía con vida, a una camioneta y lo trasladaron hacia el Hospital Sergio Bernales para que reciba atención urgente; sin embargo, los médicos solo confirmaron su deceso.

Cabe mencionar que, durante el momento del ataque no solo el conductor se encontraba en el bus, también estaba su hijo, quien se desempeñaba como cobrador y trabajaba junto a su padre. El varón fue testigo del asesinato de su propio padre.

Agentes de la PNP investigan caso

Según información policial, este ataque estaría vinculado a un presunto delito de extorsión; sin embargo, se espera que las autoridades realicen las investigaciones del caso para dar con la captura de los responsables y así puedan continuar las diligencias de ley. El bus fue trasladado a la comisaría de Santa Luzmila en Comas.

Los testigos habrían indicado que los atacantes vestían de color negro y uno de ellos, sería una mujer, por lo que la Policía Nacional del Perú (PNP) deberá recabar la información respectiva para identificar a los sujetos que huyeron con rumbo desconocido.

Es así como, las autoridades policiales investigan el reciente ataque armado reportado contra el conductor de un bus de la empresa 'Real Star', el cual perdió la vida tras ser impactado en reiteradas ocasiones por las balas.