Elecciones en Chile: "La derecha dura es favorita gracias a la crisis migratoria e inseguridad", afirma periodista

Este domingo 14 de diciembre, Chile decidirá su rumbo en la segunda vuelta de sus Elecciones presidenciales. Desde ya, todo parece indicar que la propuesta de derecha ultraconservadora del candidato José Antonio Kast tiene mayores posibilidades de ganar la contienda.

Tendencias en votaciones y contexto migratorio favorecerían a Kast

En diálogo con Exitosa, María José de la Barra, periodista de Radio BioBioChile, señaló que la situación migratoria, la inseguridad y el deterioro de la economía chilena "han llevado a que la derecha más dura se posicione como favorita".

De la Barra señaló que Kast va por su tercera candiatura presidencial, pero que muchos ciudadanos chilenos afirman que "la tercera es la vencida", pues cuenta con mayor ventaja según los sondeos.

"Ayer fueron los cierres de campaña. (...) Habría un cambio de rumbo en nuestro país, pensando en que el actual presidente es el presidente del Frente Amplio de un partido de izquierda y que ahora podría llegar un candidato de la derecha dura al Palacio de la Moneda", precisó.

Detalló que, en los últimos años, la tendencia de votaciones presidenciales de Chile ha ido en un "péndulo" de izquierda a derecha, y viceversa. La "dupla" de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera alternó en dos oportunidades hasta llegar a Gabriel Boric, mandatario de izquierda.

Segunda vuelta electoral en Chile será este domingo 14 de diciembre.

Según De la Barra, dado que la población chilena no permitió a ningún gobierno reelegirse, es muy probable que Kast se convierta en el virtual presidente este domingo. Sin embargo, apuntó que esta no es la única razón de su ventaja sobre Jeannette Jara, candidata izquierdista.

"La crisis de seguridad que se vive en nuestro país y también el deterioro en la economía son puntos que han llevado a que la derecha más dura se posicione como la favorita", aseveró la periodista.

Señaló que Kast fue tildado como una persona que podía "violar los derechos humanos o llegar a tribunales internacionales por sus propuestas en materia migratoria".

Propuestas migratorias radicales

Recordemos que, en las últimas semanas, el candidato de ultraderecha conservadora advirtió que, de llegar a ser presidente, expulsaría a más de 330 mil inmigrantes ilegales. Ello alertó a estas personas y originó una crisis en la frontera con Perú, que derivó en el despliegue militar peruano en la zona.

No obstante, señaló que, desde el 2017 hasta la fecha, sus propuestas son vistas "con buenos ojos" por los chilenos, no solo en materia migratoria, sino también en aspectos sociales polémicos como el aborto.

"Hay algunos que incluso dicen que si es que se hubiese escuchado a Kast en 2017, la situación de Chile no estaría como está en la actualidad. Su discurso ha hecho sentido por esos aspectos. Kast propone aspectos mucho más duros respecto a temas valóricos como aborto, matrimonio igualitario, todos los temas que son las luchas de género", explicó.

