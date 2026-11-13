Selección peruana ríe y llora: gana amistoso a Bolivia, pero pierde a Lapadula por lesión

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana volvió al triunfo luego de imponerse por 2 a 0 a su similar de Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva. Los goles del compromiso los anotaron Gianluca Lapadula de penal y Maxloren Castro, aunque cabe resaltar que el 'bambino' resultó lesionado de un aparente problema muscular.

Partido con dificultades

El representativo nacional comenzó bien el encuentro y con buen juego al ras del campo se adueñó de las acciones. Esto provocó una jugada de peligro en el área rival, que acabó con una falta sobre Rodrigo Vilca al minuto nueve que debió ser revisada a instancias del VAR.

La falta sobre el jugador peruano existió, pero se había invalidado por un presunto fuera de juego. Sin embargo, tras la revisión se certificó que sí hubo contacto y que se encontraba en posición permitida, por lo que Gianluca Lapadula se encargó de ejecutar el penal con un remate fuerte al medio a los 13'.

¡J𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿! 🇵🇪❤️ Comienza el segundo tiempo 1-0 para #LaBicolor 🇵🇪 #UnSentimientoQueNosUne https://t.co/GvgikSmGtd — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 14, 2026

El conjunto boliviano anunció peligro en gran parte del encuentro con remates desde fuera del área y algunas dentro, que encontraron una buena reacción del meta Pedro Gallese. Para el complemento Perú sufrió la baja por una lesión muscular del 'bambino' a los 54', quien debió ser reemplazado por Adrián Ugarriza.

Con un ida y vuelta intenso, el partido pudo estar para cualquiera, pero finalmente Maxloren Castro, que ingresó a los 66' por Jhonny Vidales, marcó el tanto del triunfo a los 87' con un remate de derecha al segundo palo que dejó sin reacción al arquero Héctor Lampe.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Tras cancelar el segundo compromiso para esta fecha FIFA, la blanquirroja volverá a tener acción el 9 de diciembre, en un periodo no oficial, por lo que será una convocatoria para jugadores agremiados en coordinación con la SAFAP. Este duelo se disputará en el Cusco frente a Panamá.

Este escenario se eligió como parte de la estrategia de la Federación Peruana de Fútbol de descentralizar los partidos del equipo nacional y aprovechar la altura con ciertos rivales. Además del estadio Garcilaso de la Vega, también se prevé jugar partidos de eliminatorias en Juliaca.

Con esto, la selección volvió a ganar un partido luego de imponerse por 2 a 0 a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva. La mala noticia, sobre todo para Universitario, fue que Gianluca Lapadula, autor de un gol, salió lesionado en el segundo tiempo por un aparente problema muscular.