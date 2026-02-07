Ministerio de Educación implementa aplicativo 'Alerta Minedu' para reforzar seguridad en estudiantes

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Eduación (Minedu) anunció que implementará el aplicativo denominado 'Alerta Minedu' con el que se busca garantizar la seguridad de los estudiantes en los colegios de todo el Perú.

Minedu busca reforzar seguridad de alumnos

En el marco de un operativo territorial llevado a cabo en el distrito de Magdalena del Mar, Luis Herrera Romero, jefe de Gabinete de Asesores del despacho ministerial, brindó mayores detalles sobre esta novedosa iniciativa del sector Educación.

Al respecto, explicó que esta herramienta tecnológica permitirá a los directores de las instituciones educativas emitir un reporte ante sitiuaciones de riesgo y, a su vez, activar respuestas oprotunas en coordinación con las autoridades competentes.

Además, subrayó que esta lucha contra la inseguridad exige que se establezca un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior por lo que puntualizó que el Poder Ejecutivo ha priorizado la prevención y protección de los estudiantes debido a que consideran que es un pilar fundamental para el sector.

En tal sentido, indicó que este aplicativo forma parte de la implementación de medidas de prevención y respuesta rápida para garantizar entornos seguros en los colegios que se viene priorizando por el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, como parte de el 'Buen inicio del Año EScolar 2026'.

De igual forma, Herrera Romero explicó que en las zonas de frontera se reforzarán estrategias basadas en el uso de tecnologías, la participación de los padres de familia y la organización de redes de apoyo vecinal, en coordinación con la Policía Nacional y con el respaldo de un próximo convenio con el Ministerio de Defensa.

Operativo de control territorial con resultados concretos

El anuncio de este nuevo aplicativo del Minedu, coincidió con un operativo de control territorial que se realizó desde la comisaría de Magdalena del Mar. Para esta acción se desplegaron 283 efectivos policiales y 20 integrantes de las Fuerzas Armadas, para realizar patrullajes e intervenciones en puntos priorizados del distrito.

Se detuvoa a 66 personas, de las cuales 22 presentaban requisitorias vigentes. Adicionalmente, se incautó tres armas de fuego, más de 3 mil 800 envoltorios de pasta básica de cocaína y 569 gramos de marihuana.

En paralelo, se logró la desarticulación de 10 bandas criminales, la recuperación de 8 vehículos y un resaltante golpe a la delincuencia tras desbaratar al grupo criminal La Red de la Abuela, en Villa El Salvador.

