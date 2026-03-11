Juan Carlos Velasco Guerrero jura como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La crisis en el sector Salud tuvo un nuevo capítulo este miércoles 11 de marzo, cuando Juan Carlos Velasco Guerrero juramentó como nuevo ministro de Salud en reemplazo de Luis Quiroz, quien había presentado su renuncia en medio de cuestionamientos por el manejo de la crisis de insulina y otros problemas logísticos en el sistema sanitario.

Renuncia de Luis Quiroz

El ahora exministro había puesto su cargo a disposición tras la polémica generada por la falta de insulina en algunos establecimientos de salud. Aunque la premier Denisse Miralles declaró inicialmente que no aceptaba la renuncia, la presión política y social terminó por forzar el cambio en la cartera.

Perfil del nuevo ministro

Velasco Guerrero es médico cirujano por la Universidad de San Martín de Porres y doctor en Salud Pública. Su trayectoria incluye la dirección de hospitales emblemáticos como el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y el Hospital de Emergencias Ate Vitarte durante la pandemia. Hasta hace pocos días se desempeñaba como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS).

Además de su experiencia en gestión hospitalaria, Velasco tiene una faceta académica: ha publicado investigaciones sobre mortalidad por COVID-19 en adultos mayores, automedicación durante la pandemia y control de la tuberculosis con el "Plan TB Cero". También fue director de Medicina Humana en la Universidad Continental.

Vínculo y tensiones con APP

Su nombramiento no es neutro en el tablero político. Velasco tuvo enfrentamientos con la dirigencia de Alianza para el Progreso (APP), partido que históricamente ha tenido influencia en el sector Salud.

En 2024, bajo la gestión del entonces ministro César Vásquez (APP), se intentó separarlo de la jefatura de Susalud, pero el Poder Judicial ordenó su reposición inmediata, desplazando a un médico vinculado a la familia Acuña. Este antecedente marcaría su perfil como técnico independiente.

El relevo ministerial ocurre también en un momento clave: el gabinete Miralles se prepara para enfrentar el pedido de voto de confianza en el Congreso. Fuerza Popular ya condicionó su apoyo a que se levanten las clases virtuales, exigencia que el Ejecutivo atendió con el anuncio del retorno presencial.

Ahora, la designación de un ministro con antecedentes de confrontación con APP añade otra pieza al rompecabezas político, pues las bancadas evalúan si otorgar o no su respaldo.

Expectativas médicas y sociales

Consultado por Exitosa, el especialista médico Marcos Alberí señaló que lo que la población espera del nuevo ministro es que inicie un proceso de redistribución eficiente del presupuesto para adquirir medicamentos urgentes: antiinflamatorios, antibióticos, fármacos oncológicos y tratamientos para enfermedades crónicas y VIH/SIDA, que escasean en farmacias del Minsa.

La juramentación de Juan Carlos Velasco marca un intento del Ejecutivo por cerrar la crisis en el sector Salud y reforzar la imagen de un perfil técnico frente a las cuotas partidarias. Sin embargo, su historial de confrontación con APP y el contexto del voto de confianza convierten su nombramiento en un movimiento político de alto riesgo.