SJL: Detonan explosivo en obra hospitalaria y obreros reciben amenazas

En San Juan de Lurigancho, se registró la detonación de un explosivo en inmediaciones de la construcción de la obra del Hospital de Montenegro. El hecho alertó a los vecinos de la zona además de generar daños en la infraestructura de casas aledañas. Además, un obrero denunció que tras el ataque los criminales continuaron con sus amenazas.

Detonan explosivo

El uso de explosivos desbordado en la capital. Se registró la explosión de un artefacto durante la tarde de este miércoles 10 de marzo en la calle Mar de Flores con la calle Mar Tirreno. El hecho habría ocurrido alrededor de las 4:30 de la tarde cuando unos sujetos llegaron abordo de una motocicleta con el fin de cometer su acto criminal.

Los criminales lanzaron el artefacto explosivo contra una zona cercana a la construcción del centro médico. El objeto impactó contra una valla metálica la cual explosionó generando pánico entre los residentes.

La onda expansiva afectó a las viviendas que se encuentran cercanas al atentado. Así, varias de las puertas que se encuentran cruzando la calle han terminado completamente destrozadas. Uno de los propietarios refirió que es la primera vez que ocurre un ataque similar en la zona, sin embargo, el pedido por seguridad es reiterativo.

Banda del 'Loco Aroni' estaría tras el ataque

De acuerdo a la información recogida por Exitosa, uno de los obreros de la obra informó que posterior al ataque, los trabajadores recibieron amenazas por parte de presuntos miembros de la banda del Loco 'Aroni'

Un ingeniero de la obra informó que esta no sería la primera vez que reciben amenazas por parte de la banda criminal, evidenciando el seguimiento por parte de la red criminal en contra de esta obra de construcción.

Miembros del Ministerio de Salud para hacer una revisión de la zona afectada pues la construcción de la obra tiene como fin la atención médica de vecinos de San Juan de Lurigancho.

Se realizó la colocación de nuevas vallas metálicas para cercar la obra en construcción. Por su parte, los vecinos de la zona realizaron la limpieza de los restos de los daños materiales.

