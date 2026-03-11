Periodista de L1 Max denuncia insultos y amenazas de muerte por parte de hinchas de Alianza Lima

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La periodista de L1 Max, Talía Azcárate ha expuesto una delicada situación con hinchas de Alianza Lima a través de sus redes sociales. Según su denuncia, un grupo de fanáticos del elenco blanquiazul la insultaron y hasta amenazaron de muerte luego de haber sido la comentarista del encuentro ante Melgar en Matute el pasado lunes 9 de marzo.

En el video que publicó la mujer de prensa se logra escuchar como estos sujetos muestra su disconformidad por su labor, además de lanzar fuertes improperios y ofensas verbales. Como era de esperarse, la comunicadora se pronunció en la última edición del programa 'L1 Radio' donde brindó su descargo sobre este lamentable hecho.

"Para la gente que no sabe ponerla un poco en contexto, el día de hoy (martes) por la tarde me llegó un video largo, un space, que habían hecho algunos pseudo hinchas, porque esto lógicamente no tiene nada que ver con la institución, donde se me insultaba, amenazaba incluso de muerte", inició.

En esa misma línea, Azcárate aseguró haberse comunicado con el Ministerio de la Mujer para acercarse a sus instalaciones y asentar la denuncia correspondiente. De igual forma, lamentó que las parcialidades de cualquier equipo no tengan la tolerancia suficiente para respetar opiniones contrarias.

🎙️Talía Azcárate: "Hoy por la tarde me llegó un video de unos seudo hinchas donde se me amenazaba de muerte. Me he puesto en comunicación con el Ministerio de la Mujer para hacer la denuncia"#L1Radio



— L1MAX (@L1MAX_) March 11, 2026

"Entonces, me puse en comunicación con el Ministerio de la Mujer y hay una cita el día de mañana (miércoles) para poder hacer la denuncia correspondiente, porque una cosa es que la gente piense distinto a ti en conceptos futbolísticos, que pueda estar o no de acuerdo con un offside, un penal o lo que quieran, pero otra cosa es cruzar la línea. Esto no es nuevo, pasa todos los fines de semana. El tema es que no podemos permitir que siga escalando y hay que poner un freno", añadió.

Ministerio de la Mujer condenó el hecho

El propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció sobre este lamentable hecho en sus canales oficiales condenando cualquier ataque contra la mujer, más aún dentro del contexto del deporte peruano.

"El MIMP rechaza las agresiones y actos de hostigamiento contra la periodista deportiva Talía Azcárate por parte de supuestos hinchas. Ninguna mujer debe ser atacada o intimidada por ejercer su trabajo en espacios públicos o en el ámbito deportivo. Desde el MIMP estamos convencidos de que el deporte debe ser un espacio de respeto y convivencia, libre de violencia y discriminación", señalaron.

