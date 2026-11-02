Agustín Lozano se refiere sobre el posible retorno de Renato Tapia a la selección peruana: "Bienvenido"

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se refirió acerca de la posibilidad de que el exmundialista Renato Tapia retorne a la selección peruana para la próxima fecha FIFA. Ello luego de que trascendiera que el ente rector del fútbol nacional sostuvo conversaciones con el mediocampista para que se concrete ello.

El posiblre retorno de Renato Tapia a la Blanquirroja

En declaraciones a la prensa, el mandamás de la FPF señaló que espera que de cara a los próximos partidos que sostendrá el elenco patrio ante su similar de Bolivia y Panamá espera que el técnico Mano Menezes "nos pueda regalar algunas novedades en la convocatoria".

"Hay dos amistosos ya con Bolivia y luego vamos jugar con Panamá en Cusco. Así que estamos esperando que el profe (Mano Menezes) nos haga llegar esta semana la convocatoria y la demos a conocer. Esperamos creo todos los peruanos que hayan novedades, eso solo está en las manos del profe Mano", expresó en un inicio.

Su declaración sobre la eventual nómina de jugadores, dio pie a que se le consulte si es que dentro de ella podría figurar Renato Tapia, quien no disputa un encuentro con la Blanquirroja desde hace más de un año.

"Decisión del profe, ojalá que así sea. Me comentó que había conversado con él, no es la primera vez que me lo dice. Fechas atrás ya me había manifestado que conversó con el médico del club (en el que milita Tapia) y también me dijo que había conversado personalmente con él. Pero ojalá que el profe tome esa decisión. bienvenido", respondió.

"Siempre he tenido el mejor de los respetos por él"

En esa línea, resaltó que la selección "siempre abrirá las puertas a todos los peruanos que estén en el mejor nivel de competencia". Además descartó que haya existido alguna situación particular o algo con el futbolista de 31 años.

"Yo siempre he tenido el mejor de los respetos. En su momento dije no hablo más del tema, pero si lo tengo que hacer una vez más respecto a la pregunta es que siempre he tenido el mejor de los respetos por él (Renato Tapia) y por todos los chicos de la selección", finalizó Agustín Lozano.

Así, tras brindar declaraciones a la prensa, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se pronunció acerca del posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana. Sostuvo que será una decisión de Mano Menezes, pero que él si está conforme con la convocatoria del mediocampista de 31 años con quien dijo ha tenido el mejor de los respetos al igual que todo el resto de los jugadores de la Bicolor.