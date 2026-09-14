Carlos Vílchez REVELA que no pudo ASISTIR a la despedida del fallecido cómico 'Yuca': "No pude estar contigo ayer"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de conocerse el fallecimiento del icónico cómico peruano 'Yuca', diversas figuras del medio artístico se han pronunciado para despedirlo. Uno de ellos fue Carlos Vílchez que este lunes 14 de septiembre reveló que no pudo asistir al último adiós del artista.

Carlos Vílchez envía emotivo mensaje a 'Yuca'

A través de sus redes sociales, el conductor de televisión Carlos Vílchez, publicó un mensaje de despedida para su amigo del medio artístico Enrique Espejo 'Yuca' luego que no pudiera asistir a su velorio que reunió a diversas figuras del espectáculo el pasado 12 y 13 de septiembre para darle un último adiós.

En la publicación, compartió una ilustración en la que aparece junto a su amigo, representado con alas y una corona, mientras ambos sonríen y se abrazan.

Carlos Vílchez conmovió a sus seguidores tras compartir un emotivo mensaje dedicado a su amigo, quien falleció recientemente. El artista expresó su tristeza por no haber podido acompañarlo durante sus últimos momentos debido a compromisos laborales fuera de Lima.

"No pude estar contigo ayer por compromiso de trabajo en provincia, hablé con mi papá, mi hermano mayor y les pedí que te enseñen el camino al cielo, me dijeron que justo acababas de llegar. Jamás te olvidaré chiquillo lindo no me esperes, porque voy a demorar en llegar", expresó Carlos Vílchez en redes sociales.

Velorio del cómico 'Yuca'

El velorio del comediante televisivo 'Yuca' se llevó a cabo en la capilla San Antonio de Padua, ubicada en el distrito de Jesús María, donde decenas de amigos del fallecido se reunieron para brindar su apoyo a la familia en este complicado momento.

Algunas de las personas que asistieron fueron: Monique Pardo, Martín Farfán, Lelo Costa, Jorge Benavides, entre otros. Dichas figuras, fueron parte del entorno laboral del comediante fallecido el pasado 11 de septiembre del presente año.

Estado de salud de Enrique Espejo 'Yuca'

El estado de salud del humorista había presentado un progresivo deterioro en los último meses. Esta situación habría causado su fallecimiento a los 75 años. Los problemas médicos se agravaron desde la madrugada del 14 de marzo de 2025, fecha en la que fue hallado inconsciente en una vía pública del distrito de Lince tras sufrir una severa caída.

Finalmente, luego que Carlos Vílchez difundiera el sentido mensaje para su amigo del ambiente artístico Enrique Espejo 'Yuca' contando sobre su inasistencia al velorio, publicación generó numerosas muestras de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores que destacaron su vínculo por tantos años.