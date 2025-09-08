Peligro en La Molina: Mujer pierde el control de su vehículo e impacta contra barbería con clientes

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Clientes salvaron de morir luego de que un vehículo chocara contra una barbería, ubicada en el jirón Tahití, en La Molina. Una conductora protagonizó el violento accidente de tránsito que, afortunadamente no dejó vidas que lamentar.

Cámara de seguridad captó accidente

El hecho se registró la tarde del último sábado 6 de septiembre, cuando la conductora, Graciela Gamboa, de la unidad confundió el pedal del freno con el del acelerador, lo que causó que el auto se empotre en el local.

Según las cámaras de seguridad a las que accedió Exitosa, era un día como cualquier otro en el comercio. Se observa a un cliente mirando su celular sentado en un pequeño sillón en la puerta, dos trabajadores atendiendo a un cliente realizándole últimos detalles en su corte y a otra empleado guardando implementos.

Al mismo tiempo, se ve en los exteriores a un carro acercándose, aparentemente para estacionarse, cuando de pronto ingresa a gran velocidad al local. En su camino rompió la puerta de vidrio de la barbería y empujó al cliente con camisa a cuadros que estaba sentado cerca al ingreso, cayendo al suelo y siendo arrastrado. El resto de personas presentes reaccionó alejándose lo más posible del vehículo, consternadas.

Clientes salvaron de morir

El general Javier Ávalos, gerente de seguridad ciudadana de La Molina, informó de la clausura del local, cuya fachada se encuentra cubierta por pesados de triplay, tras los graves daños sufridos. Dio a conocer que tras el accidente se registraron dos heridos, uno de gravedad.

Los gastos de la reparación de este comercio están corriendo a cuenta de Gamboa, por haber sido quien generó los daños, afortunadamente se está haciendo cargo.

Cabe señalar que, el sábado fue un dia peculiar, pues también en La Molina se registró un choque similar pero contra un restaurante, alrededor de las 6:30 a. m. Al igual que en el caso de la barbería, causó graves daños estructurales, pues atravesó la reja metálica de seguridad y la puerta enrollable del lugar.

Afortunadamente, al momento del incidente el local estaba cerrado, evitando consecuencias mayores y la posibilidad de víctimas mortales o heridos. Según reportes oficiales, al momento del accidente no resultaron heridos ni la conductora ni terceras personas. La mujer fue trasladada hasta la comisaría de Santa Felicia, en donde se realizaron las investigaciones del caso.

De esta manera, un vehículo se estrelló contra una barbería en presencia de clientes, causando destrozos y dejando a dos personas heridas en La Molina.